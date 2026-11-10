Balık ağına takıldığı değerlendirilen caretta caretta yavrusu Datça kıyısında telef bulundu

Datça açıklarında caretta caretta yavrusu telef halde bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde, balıkçı barınağı önünde bir balıkçı tarafından hareketsiz halde bulunan caretta caretta yavrusu için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu. İhbar, bölgeye müdahale ekiplerini yönlendirdi.

ilk inceleme:

Saat 14.00 sıralarında bölgeye ulaşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri mühendisleri Servet Kutlu ve Nuran Çolak, yavru kaplumbağa üzerinde ilk muayeneyi gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde, yavrunun vücudunun bazı bölgelerinde yaralar tespit edildi ve balıkçı ağına takılmış olabileceği değerlendirildi. İnceleme notlarına göre yavrunun yaklaşık iki gündür denizde sürüklendiği düşünüldü.

teslim ve gömme işlemi:

İlk değerlendirme sonrası, konuyla ilgili olarak Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile iletişime geçildi. DEKAMER yetkililerinin isteği üzerine yavru, belediye ekiplerine teslim edildi. Belediye ekipleri tarafından caretta caretta yavrusu gömülmek üzere bölgeden alındı.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE BALIKÇI BARINAĞI ÖNÜNDE ÖLÜ CARETTA CARETTA YAVRUSU BULUNDU.