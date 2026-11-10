Şanlıurfa'dan Karaköprü Akpiyar 403. Cadde'ye ulaşım konforu için asfalt atağı

Çalışmanın kapsamı:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Karaköprü ilçesi Akpiyar Mahallesi sınırlarında yer alan 403. Cadde üzerindeki yolun yenileme çalışmalarına başladı. Bölgede daha önce kilitli parke taşı kullanılan ve zamanla deformasyon gösteren güzergahın, modern standartlara uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yapılan çalışmada, yol yüzeyinin yeniden düzenlenmesi için kilit taşlarının sökümünün ardından asfalt serim işlemleri yürütülüyor. Sokağın genişliği ve ulaşım yoğunluğu dikkate alınarak planlanan müdahale, yerel trafiğin konforunu artırmayı hedefliyor.

Altyapı çalışmaları ve DSİ müdahalesi:

Bölgede yürütülen proje sürecinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilen köprü yapım çalışması nedeniyle kapsamlı altyapı çalışmaları yapıldı. Altyapı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri asfaltlama aşamasına geçti.

Altyapı çalışmaları sırasında gerçekleştirilen düzenlemeler, yolun uzun vadeli dayanıklılığını ve yağmur suyu drenajını iyileştirecek şekilde planlandı; asfalt serimi de bu hazırlıkların tamamlayıcısı olarak hayata geçiriliyor.

Hedefler ve devam eden çalışmalar:

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 17 metrelik yolun kullanım standardının yükseltilmesi, ulaşım güvenliğinin desteklenmesi ve bölge sakinlerinin günlük ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor. Fen İşleri ekipleri, Karaköprü sınırlarında yürütülen bu çalışmayı kent genelinde süren yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin bir parçası olarak tanımlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan noktalarda eş zamanlı olarak bakım ve asfaltlama faaliyetlerini sürdürerek ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması öncelikli hedef olarak belirtildi.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİRDEN KARAKÖPRÜ’DE ASFALT MESAİSİ