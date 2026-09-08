Kuşadası esnafı turizm ve taleplerini MHP ilçe başkanıyla paylaştı

Kuşadası'nda esnaf ile siyaset bir araya geldi

Grand Bazaar Esnaf Derneği Başkanı Murat Bayram ve dernek yönetimi, MHP Kuşadası İlçe Başkanı Burakhan Taşdemir'ı ilçe teşkilatında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Kuşadası'nın ticari yaşamı ve kent ekonomisine dair beklentiler ele alındı.

Görüşmede öne çıkan konular:

Toplantıda, turizm sezonunun esnafa yansımaları, Grand Bazaar bölgesindeki ticari hayat ve esnafın talepleri üzerinde duruldu. Katılımcılar, Kuşadası'nın turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi ve kent ekonomisinin güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Taşdemir'in değerlendirmesi:

MHP Kuşadası İlçe Başkanı Burakhan Taşdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kuşadası esnafının kent ekonomisinin önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Taşdemir, "Kuşadası’nın geleceği için esnafımızla birlikte hareket etmek, onların taleplerini dinlemek ve sorunlarına çözüm arayışlarına katkı sunmak bizim için önemlidir. Sürecin en başından beri esnafımızın yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantı, karşılıklı teşekkür ve iyi dileklerle sona erdi; Taşdemir, Murat Bayram ve yönetim kuruluna nazik ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi. Bu tür görüşmeler, yerel aktörler arasında koordinasyon sağlayarak kent ekonomisine katkı yapma potansiyeli taşıyor.

GRAND BAZAAR ESNAF DERNEĞİ’NDEN MHP KUŞADASI İLÇE TEŞKİLATI’NA ZİYARET