Kuşadası'nda 1.400 çocuğun beslenme çantaları düzenli olarak doluyor

projenin kapsamı:

Kuşadası Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilçede okula giden ihtiyaç sahibi çocukların ara öğün ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenli beslenme desteği sağlıyor. Uygulama, 6-14 yaş arasındaki 1.400 çocuğu kapsıyor ve paketlerde çocukların gelişme çağına uygun gıda ürünleri yer alıyor.

Projeyi başlatan Ömer Günel döneminde hayata geçirilen çalışma, belediye yönetimi tarafından sürdürüyor; uygulamanın yürütülmesinde görev alan isimlerden biri de Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş olarak belirtiliyor.

dağıtım verileri ve hedef:

Sistemli dağıtımın dördüncü haftası geride kalırken, bugüne kadar toplamda ortalama 5.600 paket beslenme çantası çocuklara ulaştırıldı. Uygulamanın öncelikli hedefi, gelişme çağındaki çocukların dengeli beslenmesini destekleyerek okul başarıları ve sağlıklarını olumlu etkilemek olarak açıklanıyor.

başvuru ve erişim:

Beslenme çantası desteğinden yararlanmak isteyen aileler, gerekli başvuruları belediyenin yönlendirdiği hattın üzerinden yapabiliyor. Başvuru için iletişim noktası olarak Güvercin Masa hattı hizmet veriyor; aileler bu hattı arayarak destek talebinde bulunabiliyorlar. Belediye yetkilileri, programın eğitim yılı boyunca kesintisiz devam edeceğini belirtiyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 6-14 YAŞ ARASINDAKİ BİN 400 İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUĞA YÖNELİK BESLENME DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜRKEN, UYGULAMA KAPSAMINDA DÖRDÜNCÜ HAFTADA YAKLAŞIK 5 BİN 600 PAKET DAĞITILDI.