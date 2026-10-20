Akçakoca Demir Çelik İhtisas OSB’de altyapı adımları ve 2024 saha çalışmaları ele alındı

Akçakoca Demir Çelik İhtisas OSB müteşebbis heyet toplantısı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen oturumda, Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantı, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir başkanlığında Akçakoca OSB Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

2024 saha çalışmaları ve altyapı durumu:

Gündem maddeleri arasında 2024 yılında başlayan saha çalışmalarının mevcut aşaması yer aldı. Katılımcılar, bölgede devam eden altyapı yatırımlarının ilerleyişi hakkında bilgi vererek teknik ve idari hususları değerlendirdi. Ayrıca organizasyon sınırları içindeki firmaların yürüttüğü uygulama ve hazırlık çalışmaları toplantıda aktarıldı.

Önümüzdeki dönem planlamaları:

Toplantıda, altyapı çalışmalarının tamamlanma takvimi, öncelikli yatırım alanları ve saha düzenlemelerine ilişkin planlar tartışıldı. Heyet üyeleri, koordinasyon ve kaynak kullanımına dair görüşlerini paylaşarak önümüzdeki dönemde atılması gereken adımları netleştirmeye çalıştı.

Yürütülen çalışmalar ve planlanan faaliyetlere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

AKÇAKOCA DEMİR ÇELİK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA, 2024 YILINDA BAŞLAYAN SAHA ÇALIŞMALARININ SON DURUMU, ALTYAPI YATIRIMLARI VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME İLİŞKİN PLANLAMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.