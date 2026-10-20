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Evin üzerine devrilen ağaç ekiplerin koordineli müdahalesiyle kaldırıldı

Yayakbaşı'nda olumsuz hava sonrası evin üzerine devrilen ağaç, İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi ekiplerinin ortak müdahalesiyle kaldırıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Evin üzerine devrilen ağaç ekiplerin koordineli müdahalesiyle kaldırıldı

olay ve müdahale:

Düzce’nin Yayakbaşı köyünde etkili olan olumsuz hava koşulları sonucu bir ağaç, bir vatandaşın evinin üzerine devrildi. Olayı takiben bölgeye ulaşan ekipler hızlı şekilde değerlendirme yaparak müdahale planı oluşturdu.

çalışmanın ayrıntıları:

Olay yerinde koordinasyon sağlayan İl Özel İdaresi ile Düzce Belediyesi ekipleri ortak çalışma yürüttü. Ekiplerin birlikte yürüttüğü müdahale sonucu, devrilen ağaç güvenli biçimde bulunduğu yerden kaldırıldı ve ev ile çevresinde olası ek riskler değerlendirildi.

yetkililerin incelemesi:

Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, müdahalenin ardından devrilen ağacın olduğu evi ziyaret etti. Çelik, olaydan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada ise etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisi iletildi ve benzer olayların tekrar yaşanmaması yönündeki temenniler ifade edildi.

DÜZCE’NİN YAYAKBAŞI KÖYÜNDE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE BİR EVİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇ, İL...

DÜZCE’NİN YAYAKBAŞI KÖYÜNDE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE BİR EVİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇ, İL ÖZEL İDARESİ VE DÜZCE BELEDİYESİ EKİPLERİNİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA KALDIRILDI. İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ NURİ ÇELİK, OLAYIN YAŞANDIĞI EVİ ZİYARET ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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