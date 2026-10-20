Düzce'de huzurun sürmesi için asayiş tedbirleri gözden geçirildi

toplantının amacı:

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek il genelinde yürütülen güvenlik çalışmalarını ve alınacak tedbirleri değerlendirdi.

değerlendirilen çalışmalar:

Görüşmede, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı. Asayiş hizmetleri kapsamında alınması öngörülen tedbirler üzerinde duruldu.

uyum ve saha odaklı yaklaşım:

Toplantıda birim içi koordinasyon, saha uygulamalarının sürekliliği ve vatandaş odaklı yaklaşımın önemi vurgulandı. Personelin sahadaki gözlemleri ve önerileri dinlenerek değerlendirmeye alındı.

Ergüder başkanlığındaki değerlendirme, kent genelinde güvenliğin sürdürülebilmesine yönelik planların gözden geçirilmesine ve personelin bilgilendirilmesine zemin hazırladı.

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM ERGÜDER, ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET EDEREK GÖREVLİ PERSONELLE BİR ARAYA GELDİ. ZİYARETTE, KENT GENELİNDE HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINA YÖNELİK PLANLANAN ÇALIŞMALAR VE ALINACAK TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ.