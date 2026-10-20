Germencik’te yedi noktada belediye mesaisi yoğunlaştı

Germencik genelinde altyapı ve temizlik çalışmaları

Germencik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde belirlenen yedi farklı noktada eş zamanlı bakım ve onarım çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerin önceliğinde yol güvenliği, yaya konforu ve çevre temizliği yer alıyor.

Mahalle mahalle yapılan işler:

Sanayi bölgesinde Germencik Sanayi Sitesi Küçük Sanayi 14. Küme Sokak’ta oluşan yol çöküklüğünün giderilmesi için tamirat çalışması başlatıldı. Çalışma, mevcut zeminin onarılmasını ve yeniden stabilize edilmesini kapsıyor.

Ortaklar Mahallesi’nde ise top sahası çevresindeki molozlar tamamen temizlendi; alanın kullanımı ve görünümü düzeltildi. Benzer temizlik çalışması Yeni Mahalle’deki molozlar için de gerçekleştirildi.

Camikebir Mahallesi’nde kaldırım tamiratı yapılırken, Reisköy Mahallesi’nde okul duvarının sıva çalışmaları tamamlandı. Bu müdahaleler yayaların güvenliği ve eğitim alanlarının korunmasına yönelik planlandı.

Park Mahallesi Nasuh Akar Sokak’ta yol zemin hazırlıkları sürüyor; ekipler mevcut yüzeyin sökümünü, zemin düzenlemesini ve gerekli dolgu işlemlerini yürütüyor. Benzer biçimde Dağyeni Mahallesi’nde bozulan yolların yenilenmesi için mevcut yolun sökümüne ve zemin hazırlığına başlandı.

Belediye yetkililerinin açıklaması:

İlçe genelindeki çalışmaların devam ettiğini belirten Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Fen İşleri Müdürlüğümüzün ilçemiz genelindeki çalışmaları durmaksızın devam ediyor" dedi. Başkanın vurguladığı öncelikler arasında altyapı güvenliği, nokta ihtiyaçlarına öncelik verilmesi ve vatandaş konforu yer aldı.

Çalışmalar, ekiplerin sahada koordineli olarak ilerlemesiyle planlandığı şekilde yürütülürken, vatandaşların kullanımına açılan alanlarda güvenlik ve temizliğe dikkat edildiği kaydedildi. Belediye, ihtiyaç duyulan diğer noktalar için de değerlendirmelerin sürdüğünü bildirdi.

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN YOL BAKIM VE ONARIM, ZEMİN HAZIRLIĞI, KALDIRIM TAMİRATI VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.