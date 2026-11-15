Boyabat'ta gürültüyle mücadele: trafik ekipleri sıkı denetimde

Sinop’un Boyabat ilçesinde Trafik Şube ekipleri, trafik güvenliğini artırmak ve çevreyi rahatsız eden uygulamaların önüne geçmek amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı. İlçe merkezi ve ana arterlerde yapılan uygulamalarda araçlar tek tek durdurularak sürücülerin evrakları ve kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi.

denetimlerin öncelikleri:

Uygulamalarda özellikle abartı egzozlu motosikletler üzerinde duruldu. Ekipler ayrıca alkollü araç kullanımı, emniyet kemeri ve kask kullanımını da titizlikle denetledi. Sürücülerin belge kontrolleri gerçekleştirilirken, kurallara aykırı davranış tespit edilenlere işlem yapıldı.

yasal işlem ve denetimlerin sürdürülebilirliği:

Trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem uygulandı. İlçe emniyetinden yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin ilçe genelinde aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ, ABARTI EGZOZLU MOTOSİKLETLER, ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI VE TRAFİK KURALLARINA YÖNELİK DENETİMLERİNİ ARTIRDI.