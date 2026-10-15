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Kuşadası'nda belediye düzenledi: ideal kiloya ulaşma ve obezite önleme eğitimi

Kuşadası Belediyesi'nin Güzelçamlı Sanat Evi'ndeki Diyetisyen Buluşmaları'nda Aysen Arıcan, ideal kilo, sağlıklı beslenme ve vücut analizi sundu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kuşadası'nda belediye düzenledi: ideal kiloya ulaşma ve obezite önleme eğitimi

Kuşadası Belediyesi'nin Güzelçamlı Sanat Evi'ndeki buluşması sağlıklı yaşamı öne çıkardı

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Diyetisyen Buluşmaları, Güzelçamlı Sanat Evi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Diyetisyen Aysen Arıcan katılımcılara sağlıklı beslenme ve ideal kiloya ulaşma konularında kapsamlı bir eğitim verdi.

Eğitimde öne çıkan konular:

Programda ideal kiloya ulaşmanın yolları, şişmanlığın nedenleri ve obezitenin önlenmesine yönelik yöntemler ele alındı. Eğitimde ayrıca sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi üzerinde duruldu ve katılımcıların günlük beslenme seçimleri ile ilgili dikkat etmeleri gereken noktalar açıklandı. Sunumun ardından katılımcıların sorularının yanıtlandığı bir değerlendirme bölümü yapıldı.

Katılımcılara sunulan hizmetler:

Etkinlik kapsamında sabah saatlerinde katılımcılara 10.00-12.00 saatleri arasında vücut analizi ve kontrol hizmeti verildi. Bu uygulama, bireylerin mevcut durumlarını görmelerine ve eğitimin önerdiği adımları kendi durumlarına uyarlamalarına olanak sağladı.

Kuşadası Belediyesi, sağlıklı yaşam ve doğru beslenme konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Diyetisyen Buluşmaları kapsamında eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını düzenli aralıklarla sürdürmeyi hedefliyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ TARAFINDAN GÜZELÇAMLI SANAT EVİ’NDE DÜZENLENEN DİYETİSYEN BULUŞMALARI’NDA...

KUŞADASI BELEDİYESİ TARAFINDAN GÜZELÇAMLI SANAT EVİ’NDE DÜZENLENEN DİYETİSYEN BULUŞMALARI’NDA, SAĞLIKLI BESLENME, İDEAL KİLOYA ULAŞMA VE OBEZİTENİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLER VERİLİRKEN KATILIMCILARA VÜCUT ANALİZİ HİZMETİ DE SUNULDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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