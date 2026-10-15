Şiddetli yağış cendere yolunu göle çevirdi; araçlar yolda mahsur kaldı

kenterburgaz cendere yolunda etkili sel ve ulaşımda aksama

İstanbul'da gün boyu süren sağanak yağış kent merkezinde ve çevre ilçelerde etkili oldu. rekor yağış nedeniyle Kemerburgaz, Kağıthane ve Sarıyer çevresinde su baskınları görüldü. Özellikle Kemerburgaz ile Kağıthane'yi birbirine bağlayan Kemerburgaz Cendere yolunda su seviyesi yükseldi, yollar adeta göle dönüştü ve birçok araç yolda kaldı.

su baskınları ve mahsur kalan sürücüler:

Yolların su altında kalmasıyla hem araçlar hem de sürücüler mahsur durumda kaldı. Sürücüler araç içinde beklerken bazı noktalarda ekiplerin müdahalesiyle kurtarma ve tahliye çalışmaları yapıldı. Yoğun yağış nedeniyle bölgedeki ulaşımda kesintiler ve aksamalar yaşandı.

havadan görüntüler ve ekiplerin çalışmaları:

Yolda kalan araçlar ile müdahale eden ekiplerin çalışmaları drone ile havadan görüntülendi; çekimler suyun boyutunu ve kurtarma çabalarını gözler önüne serdi. Ekiplerin sahadaki çalışması devam ederken, görüntüler bölgedeki etkileri belgeledi.

Kemerburgaz Cendere yolunda yolda kalan araçlar böyle görüntülendi