Gümüşova'da mahallelerde hareketliliği artırma etkinliği

Gümüşova'da mahallemde hareket var etkinliği
Gümüşova ilçesinde yürütülen 'Mahallemde hareket var' projesi kapsamında düzenlenen etkinlik, Gümüşova İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda vatandaşlara fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki etkileri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.
Uygulamalı egzersizlerle bilinçlendirme:
Etkinlikte katılımcılara günlük hayatta kolaylıkla uygulanabilecek esneme, yürüyüş ve basit güçlendirici hareketler gösterildi. Sağlık ekipleri, düzenli hareket etmenin kronik hastalık riskini azaltma, enerji düzeyini artırma ve ruh sağlığına olumlu katkı sağlama gibi yararlarını vurguladı.
Amaç ve toplumsal etki:
Projenin hedefi mahalle bazında hareketli yaşam bilincini güçlendirerek vatandaşları rutinlerine fiziksel aktiviteyi dahil etmeye teşvik etmektir. Etkinlik, farklı yaş gruplarından katılımcılara açık şekilde uygulamalı oturumlar sunarak yerel düzeyde farkındalığı artırmayı amaçladı.
GÜMÜŞOVA’DA “MAHALLEMDE HAREKET VAR” PROJESİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARA FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ ANLATILDI. ETKİNLİKTE KATILIMCILARA ÇEŞİTLİ EGZERSİZLER DE YAPTIRILDI.
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