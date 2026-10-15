Kuşadası için doğayla uyumlu, erişilebilir bir belediye hizmet binası hedefleniyor

toplantı ve katılımcılar:

Kuşadası Belediyesi’nin yeni hizmet binası mimari proje yarışması kapsamında düzenlediği akademik toplantı, kent gündeminde öne çıkan tasarım kriterlerini bir araya getirdi. Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kolokyuma Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, yarışmanın jüri üyeleri, yarışmacılar ve çok sayıda Kuşadalı katıldı.

jüri değerlendirmesi:

Yarışmanın jüri başkanlığını yürüten Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, açılış konuşmasında yarışmanın amacına ulaştığını belirtti. Güzer, yarışmaya Türkiye’nin farklı kentlerinden gönderilen 88 projeyi değerlendirdiklerini, genel düzeyin yüksek olması nedeniyle satın alma sayısının artırıldığını söyledi. Jüri özellikle arazi topografyası, geometrisi ve mevcut ağaçlık dokunun yapılaşmayı sınırlayan özellikleri nedeniyle projelerde gözlemlenen tipolojik tekrarları aktardı ve ağaçlık alanların korunmasının değerlendirme kriterlerinde öncelikli olduğunu vurguladı.

başkan vekilinin vurguları:

Tahsin Demirtaş konuşmasında, Kuşadası’na kent kimliğine ve doğasına yakışan; hemşehrilerin günlük yaşamına değer katan bir hizmet binası kazandırmanın hedeflendiğini söyledi. Demirtaş, yarışmanın Mimarlar Odası ile birlikte yürütüldüğünü, farklı fikirlerin özgürce ortaya konabildiği bir süreç yaşandığını ve yarışmaya sunulan 100’e yakın nitelikli çalışmanın bu yaklaşımı doğruladığını aktardı.

Demirtaş, yeni hizmet binası için hedefleri şöyle özetledi: binanın erişilebilir, şeffaf, çevreye duyarlı ve depreme dayanıklı olması; Kuşadası’nın liman, çarşı ve denizle kurduğu ilişkiyi koruyan, meydanlar ve ortak kullanım alanları aracılığıyla kentlilere yeni yaşam alanları sunması.

proje özellikleri ve gelecek adımlar:

Kolokyumda jüri üyeleri, dereceye giren projelerin işlevselliği, özgünlüğü, kent dokusuyla uyumu ve kamusal kullanım açısından taşıdığı özellikleri ayrıntılı biçimde anlattı. Yarışmanın teknik şartnamesinde hangi kriterlere öncelik verildiği ve dereceye giren projelerin hangi gerekçelerle seçildiği dinleyicilere açıklandı. Jüri, ödül alan çalışmaların yanı sıra birçok projenin ilerleyen aşamalarda geliştirilip iyileştirilmeye açık olduğunu belirtti.

Toplantı sonunda yarışmada birinci olan 74 numaralı projenin sahipleri Tuna Han Koç ve Zeynep Altınbaşlı ile diğer dereceye giren yarışmacılara, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu ve jüri üyeleri tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Belediye yetkilileri, seçilen projelerin kent kimliğine uygun, doğayı koruyan ve halkın kullanımına açık bir hizmet binası yaratma hedefiyle geliştirilmeye devam edeceğini bildirdi.

KUŞADASI’NIN YENİ HİZMET BİNASI VATANDAŞLARLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİ