Dolar 49,4139 +0,08%
Euro 55,5564 +0,57%
Bist 12.131,00 +0,10%
Altın Gram 6.634,38 +1,66%
EUR/USD 1,1218 +0,55%
Brent Petrol 103,96 -1,98%
--°

Kuşadası için doğayla uyumlu, erişilebilir bir belediye hizmet binası hedefleniyor

Kuşadası'da düzenlenen yeni hizmet binası yarışması kolokyumunda projeler, ağaç koruması, erişilebilirlik ve kent dokusuyla uyum açısından ayrıntılı biçimde tartışıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Kuşadası için doğayla uyumlu, erişilebilir bir belediye hizmet binası hedefleniyor

toplantı ve katılımcılar:

Kuşadası Belediyesi’nin yeni hizmet binası mimari proje yarışması kapsamında düzenlediği akademik toplantı, kent gündeminde öne çıkan tasarım kriterlerini bir araya getirdi. Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kolokyuma Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, yarışmanın jüri üyeleri, yarışmacılar ve çok sayıda Kuşadalı katıldı.

jüri değerlendirmesi:

Yarışmanın jüri başkanlığını yürüten Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, açılış konuşmasında yarışmanın amacına ulaştığını belirtti. Güzer, yarışmaya Türkiye’nin farklı kentlerinden gönderilen 88 projeyi değerlendirdiklerini, genel düzeyin yüksek olması nedeniyle satın alma sayısının artırıldığını söyledi. Jüri özellikle arazi topografyası, geometrisi ve mevcut ağaçlık dokunun yapılaşmayı sınırlayan özellikleri nedeniyle projelerde gözlemlenen tipolojik tekrarları aktardı ve ağaçlık alanların korunmasının değerlendirme kriterlerinde öncelikli olduğunu vurguladı.

başkan vekilinin vurguları:

Tahsin Demirtaş konuşmasında, Kuşadası’na kent kimliğine ve doğasına yakışan; hemşehrilerin günlük yaşamına değer katan bir hizmet binası kazandırmanın hedeflendiğini söyledi. Demirtaş, yarışmanın Mimarlar Odası ile birlikte yürütüldüğünü, farklı fikirlerin özgürce ortaya konabildiği bir süreç yaşandığını ve yarışmaya sunulan 100’e yakın nitelikli çalışmanın bu yaklaşımı doğruladığını aktardı.

Demirtaş, yeni hizmet binası için hedefleri şöyle özetledi: binanın erişilebilir, şeffaf, çevreye duyarlı ve depreme dayanıklı olması; Kuşadası’nın liman, çarşı ve denizle kurduğu ilişkiyi koruyan, meydanlar ve ortak kullanım alanları aracılığıyla kentlilere yeni yaşam alanları sunması.

proje özellikleri ve gelecek adımlar:

Kolokyumda jüri üyeleri, dereceye giren projelerin işlevselliği, özgünlüğü, kent dokusuyla uyumu ve kamusal kullanım açısından taşıdığı özellikleri ayrıntılı biçimde anlattı. Yarışmanın teknik şartnamesinde hangi kriterlere öncelik verildiği ve dereceye giren projelerin hangi gerekçelerle seçildiği dinleyicilere açıklandı. Jüri, ödül alan çalışmaların yanı sıra birçok projenin ilerleyen aşamalarda geliştirilip iyileştirilmeye açık olduğunu belirtti.

Toplantı sonunda yarışmada birinci olan 74 numaralı projenin sahipleri Tuna Han Koç ve Zeynep Altınbaşlı ile diğer dereceye giren yarışmacılara, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu ve jüri üyeleri tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Belediye yetkilileri, seçilen projelerin kent kimliğine uygun, doğayı koruyan ve halkın kullanımına açık bir hizmet binası yaratma hedefiyle geliştirilmeye devam edeceğini bildirdi.

KUŞADASI’NIN YENİ HİZMET BİNASI VATANDAŞLARLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİ

KUŞADASI’NIN YENİ HİZMET BİNASI VATANDAŞLARLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kimliğin değeri: Lauren Booth'tan BTÜ'de manevi kimliğin yol haritası
images

Diyarbakır'ın yoğun bakım gücü 60 yatakla güçlendi
images

Altıeylül’e hizmet hızını artıracak yeni araç bakım merkezi açıldı
images

Bursa’dan amatör spora rekor destek: 34 milyonluk kaynak ayrıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kemerburgaz’da çatıda mahsur kalanlar Jandarma'nın botuyla kurtarıldı

Yağışta virajı alamayan tanker Hakkari-Van kara yolunda devrildi

Liselerde afet bilinci: gençler deprem ve acil durumlara hazırlanıyor

Jandarmadan Bolu'da operasyon: Roma ve Bizans sikkeleriyle yakalandılar

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı