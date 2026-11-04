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Kuşadası'nda çocuklara haftalık beslenme desteği 6 haftada 8 bin 400 pakete ulaştı

Kuşadası Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 6-14 yaş arası 1.400 çocuğa haftalık dağıtımlarla toplam 8.400 beslenme paketi ulaştırdı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kuşadası'nda çocuklara haftalık beslenme desteği 6 haftada 8 bin 400 pakete ulaştı

projenin kapsamı ve dağıtımı:

Kuşadası Belediyesi, çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü beslenme çantası desteğinde altıncı haftayı tamamladı. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı çerçevesinde 6-14 yaş arasındaki 1.400 öğrenciye toplam 8.400 beslenme paketi teslim edildi. Dağıtımlar, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda, her pazartesi belirlenen noktalarda velilere yapılıyor.

paket içeriği ve hedefleri:

Uzman diyetisyenler tarafından çocukların gelişim dönemine uygun şekilde hazırlanan paketlerde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, süt, su, meyve suyu ve sandviç ekmeği gibi ürünler yer alıyor. Uygulama, öğrencilerin okul günlerindeki dengeli beslenmesini desteklemeyi ve artan yaşam maliyetleri karşısında ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

projenin geçmişi ve sürdürülebilirliği:

Belediye, projeyi Mart 2023'te başlattı ve uygulama Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş döneminde de devam ediyor. Projenin başlangıcından bu yana 6.110 çocuğa toplam 849.066 öğünlük beslenme desteği sağlandığı bildirildi. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen çalışma, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca haftalık dağıtımlarla sürdürülmeye devam edecek.

Yetkililer, düzenli dağıtımların hem çocukların beslenme alışkanlıklarına olumlu katkı sunduğunu hem de aileler üzerindeki mali baskıyı azalttığını vurguluyor. Proje, yerel düzeyde eğitim ve sağlık arasındaki bağlantıyı güçlendiren bir uygulama örneği olarak öne çıkıyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI BESLENMESİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA SÜRDÜRDÜĞÜ BESLENME...

KUŞADASI BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI BESLENMESİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA SÜRDÜRDÜĞÜ BESLENME ÇANTASI DESTEĞİNDE ALTINCI HAFTA DAĞITIMLARINI TAMAMLADI. 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAPSAMINDA 6-14 YAŞ ARASINDAKİ 1400 ÇOCUĞA TOPLAM 8 BİN 400 BESLENME PAKETİ ULAŞTIRILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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