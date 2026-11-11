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Muğla'da gençler çömlek ve seramikle kültürleri birleştirdi

Polonya, İspanya, Litvanya ve Hollanda’dan gelen gençler, Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi’nde çömlek ve seramik atölyelerinde kültür alışverişi yaptı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Muğla'da gençler çömlek ve seramikle kültürleri birleştirdi

Muğla'da gençler çömlek ve seramikle kültürleri birleştirdi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, Erasmus+ Programı kapsamında Polonya, İspanya, Litvanya ve Hollanda’dan gelen gençleri bir araya getirdi. Etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen çömlek ve seramik vazo boyama atölyeleri, katılımcılara hem geleneksel el sanatlarını tanıma hem de kendi eserlerini üretme fırsatı sundu.

atölyelerde geleneksel teknikler:

Etkinlikler, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından organize edildi. Çömlek atölyesinde gençler, Anadolu’nun köklü el sanatlarından biri olan geleneksel çömlekçiliğin yapım aşamalarını uygulamalı olarak öğrendi. Katılımcılar çamura şekil vererek özgün tasarımlar yarattı ve el işi süreçlerini bizzat deneyimledi.

Seramik vazo boyama atölyesinde ise katılımcılar farklı renk ve desenleri kullanarak kişisel yorumlarını eserlerine yansıttı. Ortaya çıkan vazolar, her genç için hem birer sanat eseri hem de kültürel kimlik paylaşımının somut örneği oldu.

farklı kültürlerin buluşması:

Polonya, İspanya, Litvanya ve Hollanda’dan gelen gençlerin ortak üretimde bulunduğu atölyeler, kültürlerarası etkileşim, karşılıklı öğrenme ve dayanışma açısından öne çıktı. Gençler bu çalışmalar sayesinde Türk kültürünü ve geleneksel el sanatlarını yakından tanıma fırsatı bulurken birbirlerinin kültürel değerlerine dair de gözlemler gerçekleştirdi.

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, düzenlenen faaliyetlerle gençlerin kişisel gelişimlerinin, sanatsal becerilerinin ve kültürlerarası iletişim yetilerinin desteklenmesinin amaçlandığını belirtti. Ayrıca söz konusu etkinliklerin Erasmus+ Programı kapsamında farklı ülkelerden gençler arasında uluslararası dostlukların güçlendirilmesine katkı sunduğu vurgulandı.

MUĞLA&#039;DA 4 ÜLKEDEN GENÇLER SANATLA BULUŞTU

MUĞLA'DA 4 ÜLKEDEN GENÇLER SANATLA BULUŞTU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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