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Silifke Gazi Çiftliğinde Atatürk mirası ve kent belleği buluşması

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün vefatının 88. yılında Silifke Gazi Çiftliği'nde düzenlenen söyleşide kurucunun bölgede bıraktığı mirası anlattı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Silifke Gazi Çiftliğinde Atatürk mirası ve kent belleği buluşması

etkinliğin özeti:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla Silifke ilçesindeki tarihi Gazi Çiftliğinde “Atatürk ve Silifke” başlıklı bir söyleşi düzenledi. Etkinlik, Mersin Kent Belleği Ofisi Söyleşilerinin 12’ncisi olarak gerçekleştirildi ve katılımcılara Atatürk’ün bölgeyle olan ilişkisini, ziyaretlerini ve bıraktığı mirası dinleme fırsatı sundu.

tarihi bağ ve tarımsal hafıza:

Söyleşide konuşmacı Rıfat Karaduman Atatürk’ün Silifke’ye gerçekleştirdiği ziyaretleri, bölgede yürütülen tarımsal faaliyetleri ve Gazi Çiftliği’nin tarih içindeki yerini anlattı. Programda Atatürk’ün izlerini taşıyan mekânda yapılan anlatımlar, cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki uygulamalar ile yerel tarım pratikleri arasındaki bağa vurgu yaptı. Katılımcılar, mekânın sunduğu tarihî katmanları dinleyerek bölgedeki kolektif hafızayı tazeledi.

Başar Akça, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamındaki etkinliklerin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, sabah saatlerinde öğrencilerin de katıldığı anma programına işaret etti. Akça, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: ’Bizler bu ülkede laik ve demokratik bir şekilde yaşayıp nefes alabiliyorsak, Atatürk’ün ilke ve inkılapları ile özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak bunu tabii ki ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz’. Ayrıca Gazi Çiftliği’nin Türkiye’deki tarımsal kooperatifçilik tarihi açısından önemine değindi.

müzeleşme ve gelecek hedefleri:

Akça, Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 5-6 yıl önce çiftliğin tahsisini alarak alanı yeniden işlevlendirdiğini, ilk dönemde bölge üreticilerine yönelik atölyeler ve katma değerli ürün geliştirme çalışmaları yürütüldüğünü aktardı. Daha sonra mekanın müze niteliğinin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler gerçekleştirildiğini belirtti.

Gazi Çiftliği’nin tarihinin daha geniş kitlelere aktarılmasını amaçladıklarını söyleyen Akça, mekânı Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımız çatısı altında yürütülen Örnek Köy projesi içerisine alıp küçük butik bir müze haline getirdiklerini ifade etti. Müze alanında kültür-sanat etkinlikleri planlanmaya devam edecek ve özellikle yaz aylarında artan ziyaretçi ilgisini sürdürülebilir biçimde artırmak için çalışmalar devam edecek.

Program, Atatürk’ün Silifke ile olan tarihi bağını gündeme taşımanın yanı sıra yerel belleğin korunması ve genç kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamayı amaçlayan adımların somut örneklerini ortaya koydu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK&#039;ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜ...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA SİLİFKE GAZİ ÇİFTLİĞİ'NDE 'ATATÜRK VE SİLİFKE' BAŞLIKLI SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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