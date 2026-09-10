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Kuşadası'nda geri manevra kazasında otomobil birinci kat verandasında asılı kaldı

Kuşadası'nda geri manevra yapan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, site içindeki yazlık evin birinci kat verandasında asılı kaldı; şans eseri yaralanan yok.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 20:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuşadası'nda geri manevra kazasında otomobil birinci kat verandasında asılı kaldı

Kaza site içinde, araç verandada askıda kaldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Yavansu Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, geri manevra yapan sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 09 NM 175 plakalı otomobil birinci kat yazlık evin verandasına düştü. Olay sonrası araç balkonda askıda kalırken çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre sürücü S.O., geri manevra sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü araçtan çıkarıldı ve sağlık kontrolünden geçirildi; kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Araç kurtarma ve soruşturma:

Askıda kalan otomobil, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla bulunduğu yerden güvenli şekilde alındı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın nedenine dair çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kuşadası’nda görenleri şaşırtan kaza: Yazlık evin verandasına otomobil düştü

Kuşadası’nda görenleri şaşırtan kaza: Yazlık evin verandasına otomobil düştü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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