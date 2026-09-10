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Gölcük merkezli sahte borsa ağı çöktü: 4,5 milyon lira tek kişiden alındı

Kocaeli'de 8 ilde düzenlenen operasyonda, 'Trust Wallet' yönlendirmesiyle vatandaşları dolandıran şebeke 4.519.700 TL vurgun yaptı; soruşturmayı Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 21:28

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 21:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gölcük merkezli sahte borsa ağı çöktü: 4,5 milyon lira tek kişiden alındı

Soruşturma ve operasyon:

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıtarak vatandaşları hedef alan bir siber dolandırıcılık şebekesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Dolandırıcılık yöntemi:

İncelemelerde şüphelilerin, yabancı şahıslar adına çıkarılan telefon hatlarını kullanıp ülke genelinde iletişime geçtikleri, mağdurları 'borsa yöneticisi' kisvesiyle ikna ettikleri tespit edildi. Şüpheliler yatırım yapacak kişilere 'Trust Wallet' isimli uygulamayı indirttikten sonra gönderilen paraları kurdukları paravan yatırım şirketlerinin hesaplarına aktardı.

Paravan şirketlere ait IBAN hesaplarında biriken paraların bir kısmı İzmir'deki bir kuyumcuya fiziki altın bedeli olarak gönderildi; diğer kısımları ise döviz cinsinden yurt dışı hesaplarına ve çeşitli kripto para borsalarına transfer edilerek aklandı ve dolandırıcılık gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında Gölcük'te ikamet eden bir müştekinin, şüphelilere ait hesaplara 4 milyon 519 bin 700 TL gönderdiği belirlendi.

Operasyon ve gözaltılar:

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 8 Eylül tarihinde 8 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında işlem yapılan 21 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ve materyal ele geçirildi; ele geçirilen materyaller üzerinde gerekli incelemeler yapılıyor. Gözaltına alınan 17 şüpheli, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi ve sulh ceza hâkimliğince 8 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma ve teknik incelemeler devam ediyor; ilgili birimler yakalanan delillerin çözümlemesine ilişkin çalışmaları sürdürüyor.

KOCAELİ’DE KENDİLERİNİ BORSA YATIRIM FİRMALARININ YÖNETİCİLERİ OLARAK TANITARAK VATANDAŞLARI...

KOCAELİ’DE KENDİLERİNİ BORSA YATIRIM FİRMALARININ YÖNETİCİLERİ OLARAK TANITARAK VATANDAŞLARI DOLANDIRAN ŞEBEKEYE YÖNELİK 8 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ. GÖLCÜK’TE BİR VATANDAŞIN 4 MİLYON 519 BİN 700 LİRASINI BU YÖNTEMLE ALDIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERDEN 17’Sİ GÖZALTINA ALINIRKEN, 8’İ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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