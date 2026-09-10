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Ev adresinde operasyon: Bergama'da bin 558 hapla iki kişi tutuklandı

Bergama'da düzenlenen operasyonda polis, 1.558 uyuşturucu hap ele geçirdi; gözaltına alınan A.İ. ve G.İ. mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 21:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ev adresinde operasyon: Bergama'da bin 558 hapla iki kişi tutuklandı

Bergama'da uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda toplam bin 558 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonun detayları:

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu şüphelilerin uyuşturucu maddeleri sakladıkları adres tespit edildi. Belirlenen adrese yapılan aramalarda söz konusu miktar bulundu.

Adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.İ. ve G.İ. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan iki şüpheli, cezaevine gönderildi.

İZMİR’İN BERGAMA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BİR ADRESE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU...

İZMİR’İN BERGAMA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BİR ADRESE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BİN 558 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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