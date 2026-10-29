Marmaris’te gençliğin geleceği için bilim ve teknoloji ön planda

marmaris’te kongre atmosferi:

Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünde düzenlenen VII. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, gençliğin geleceği, bilimsel araştırmaların önemi ve teknolojik gelişmelerin gençler üzerindeki etkilerini merkezine aldı. Etkinlik, Marmaris'in doğal, tarihî ve kültürel zenginlikleriyle birlikte bilimsel ve kültürel bir buluşma zemini oluşturdu.

kaya'nın vurguları:

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, kongrede yaptığı konuşmada gençlerin bilimsel düşünceyi benimseyen ve teknoloji üreten bireyler olarak yetişmesinin ülkenin geleceği açısından taşıdığı önemi dile getirdi. Kaya, 2026 yılının Gençlik Yılı ilanının gençlerin gelişimini desteklemek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Konuşmasında araştıran, sorgulayan ve yenilik üreten nesillerin teşvik edilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

organizasyon ve teşekkürler:

Kaya, Marmaris'in sadece doğal ve kültürel değerleriyle değil, aynı zamanda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif organizasyonlarla da öne çıkmasının önemine değindi. Organizasyona öncülük eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi ile birlikte Kongre Başkanı Prof. Dr. Dinçer Atlı, Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Bayansalduz, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülay Börekçi ve kongrenin devamlılığı için emek veren Dr. Zekeriya Bingöl'e teşekkür etti.

Kaya, kongrenin bilim dünyasına, genç araştırmacılara ve Marmaris'e katkı sağlamasını temenni etti ve benzer etkinliklerin ilçenin tanıtımına ve gençlerin gelişimine olumlu etkiler sunacağını ifade etti.

MARMARİS’TE GENÇLİĞİN GELECEĞİ KONUŞULDU