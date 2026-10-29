Dolar 49,8326 +0,06%
Euro 55,7533 +0,32%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.452,68 -0,59%
EUR/USD 1,1168 +0,10%
Brent Petrol 109,86 -1,59%
--°

Marmaris’te gençliğin geleceği için bilim ve teknoloji ön planda

Marmaris’teki VII. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi'nde Kaymakam Nurullah Kaya, 2026'nin Gençlik Yılı ilanının bilim ve teknoloji odaklı yetişmeyi destekleyeceğini söyledi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 17:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Marmaris’te gençliğin geleceği için bilim ve teknoloji ön planda

marmaris’te kongre atmosferi:

Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünde düzenlenen VII. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, gençliğin geleceği, bilimsel araştırmaların önemi ve teknolojik gelişmelerin gençler üzerindeki etkilerini merkezine aldı. Etkinlik, Marmaris'in doğal, tarihî ve kültürel zenginlikleriyle birlikte bilimsel ve kültürel bir buluşma zemini oluşturdu.

kaya'nın vurguları:

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, kongrede yaptığı konuşmada gençlerin bilimsel düşünceyi benimseyen ve teknoloji üreten bireyler olarak yetişmesinin ülkenin geleceği açısından taşıdığı önemi dile getirdi. Kaya, 2026 yılının Gençlik Yılı ilanının gençlerin gelişimini desteklemek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Konuşmasında araştıran, sorgulayan ve yenilik üreten nesillerin teşvik edilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

organizasyon ve teşekkürler:

Kaya, Marmaris'in sadece doğal ve kültürel değerleriyle değil, aynı zamanda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif organizasyonlarla da öne çıkmasının önemine değindi. Organizasyona öncülük eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi ile birlikte Kongre Başkanı Prof. Dr. Dinçer Atlı, Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Bayansalduz, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülay Börekçi ve kongrenin devamlılığı için emek veren Dr. Zekeriya Bingöl'e teşekkür etti.

Kaya, kongrenin bilim dünyasına, genç araştırmacılara ve Marmaris'e katkı sağlamasını temenni etti ve benzer etkinliklerin ilçenin tanıtımına ve gençlerin gelişimine olumlu etkiler sunacağını ifade etti.

MARMARİS’TE GENÇLİĞİN GELECEĞİ KONUŞULDU

MARMARİS’TE GENÇLİĞİN GELECEĞİ KONUŞULDU

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yiyecek arayışı sırasında direğe asılan yavru bozayı Palandöken'de öldü
images

Marmaris'te deniz araçları bayram coşkusunu artırdı
images

Bozdoğan’da cumhuriyet 103 yaşında: gençlik, şiir ve birlik görüntüsü
images

Bayram turu: Bodrum sokaklarında nostalji ve off-road buluşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

gecekonduda alevlere teslim olan ailenin gözyaşları

Yiyecek arayışı sırasında direğe asılan yavru bozayı Palandöken'de öldü

Ceyhan'da 8 kilo 562 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

trafik polisi yağmur altında yaralı sürücüyü şemsiye ile korudu

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek