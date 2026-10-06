Kuşadası'nda okullara düzenli beslenme paketi: 1.400 çocuğa haftalık destek

Kuşadası Belediyesi'nden eğitim döneminde sürdürülen beslenme desteği

Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik başlattığı beslenme çantası uygulamasını 2026-2027 eğitim öğretim yılında da devam ettiriyor. Proje kapsamında 6-14 yaş arasındaki 1.400 ihtiyaç sahibi çocuğa eğitim dönemi boyunca düzenli destek sağlanacak.

Projenin amacı ve kapsamı:

Uygulamanın temel hedefi, çocukların sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmak ve artan yaşam maliyetleri karşısında ailelerin ekonomik yükünü hafifletmektir. Dağıtılan paketler, günlük besin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanıyor ve hem besin çeşitliliği hem de dengeli öğün esas alınarak planlanıyor.

Dağıtım süreci ve sorumluluklar:

Dağıtımlar geçtiğimiz hafta başlayıp eğitim ve öğretim dönemi boyunca düzenli şekilde sürdürülecek. Paketler, her pazartesi belirlenen dağıtım noktalarından velilere teslim ediliyor. İçerik planlaması ise diyetisyen tarafından yapılıyor; böylece çocukların beslenme gereksinimleri profesyonel ölçütlerle karşılanıyor.

Projeyi, Belediye Başkanı Ömer Günel göreve geldikten sonra başlattı; uygulama ise Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş tarafından kesintisiz şekilde yürütülüyor. Yerel yönetimin bu desteği, hem eğitim dönemindeki devamlılığı hem de ailelere sağladığı doğrudan ekonomik katkı bakımından önem taşıyor.

Belediye yetkilileri, programın şeffaf ve düzenli yürütülmesi için dağıtım noktalarında planlı bir takvim uyguluyor. Velilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda içeriğin ihtiyaçlara uygunluğu takip edilecek ve gerekli görülen düzenlemeler diyetisyen kontrolünde yapılacak.

Bu uygulama, Kuşadası'nda eğitime erişim ve çocuk sağlığı alanlarında yerel yönetimin somut adımlarından biri olarak öne çıkıyor; ailelere sağlanan düzenli destek, öğrencilerin derse devamını ve günlük enerji ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ’NİN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK BESLENME ÇANTASI DESTEĞİ YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE DE SÜRERKEN, 6-14 YAŞ ARASINDAKİ BİN 400 ÇOCUĞA HER HAFTA, DİYETİSYEN TARAFINDAN HAZIRLANAN BESLENME PAKETLERİ ULAŞTIRILIYOR.