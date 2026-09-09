Kütahya OSB yönetimini ziyaret eden başsavcı Savaş Kılıç

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı'ndan OSB ziyareti

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti. Ziyarette Başsavcı Kılıç, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Başkan Vekili Ali Alper Olgun, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Zeyit Damar, Ahmet Tava ve Fatih Karabulut ile Bölge Müdürü Tunahan Ergin tarafından karşılandı.

Görüşmede ele alınan konular:

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki çalışmalar ve bölgenin genel durumu üzerine değerlendirmeler yapıldı. Taraflar, mevcut projelerin seyrine ilişkin bilgi paylaşımı yaptı ve bölgenin ihtiyaçları ile gelişim alanları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından:

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Başsavcı Savaş Kılıç'ın nazik ziyareti için teşekkür ederek görevinde başarı dileklerini iletti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI SAVAŞ KILIÇ’TAN KÜTAHYA OSB’YE ZİYARET