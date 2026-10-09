Kütahya şehir hastanesi yönetimi kemoterapi birimini yerinde inceledi

Kütahya şehir hastanesi yönetimi kemoterapi birimini ziyaret etti

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Şişman başkanlığındaki hastane yönetimi, Kütahya Şehir Hastanesi Kemoterapi Ünitesini ziyaret ederek tedavi gören hastalar ve birim çalışanlarıyla bir araya geldi. Ziyarette birim işleyişi, hasta kabul süreçleri ve uygulanan protokoller yerinde değerlendirildi.

Ziyaretin içeriği:

Başhekim Şişman'a ziyaret sırasında İdari ve Mali Hizmetler Müdürü İsmail Eryılmaz ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün eşlik etti. Görüşmelerde, Kemoterapi Ünitesi sorumluları ile birim mekân düzeni, hasta akışı ve tedavi konforunu artırmaya yönelik uygulamalar hakkında bilgi alındı. Toplantıda tıbbi ekipten Prof. Dr. Mehmet Ali Usta ve Doç. Dr. Mustafa Ersoy de katılarak klinik süreçler hakkında açıklamalarda bulundu.

Hastalar ve sağlık ekibi:

Ziyaret sırasında Başhekim Şişman, tedavi gören hastalarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve birim çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür etti. Kemoterapi Ünitesinin, Kütahya başta olmak üzere çevre illerden gelen hastalara da hizmet sunarak bölgedeki kanser tedavi kapasitesine katkı sağladığı ifade edildi. Sağlık ekibiyle yapılan görüşmelerde hasta güvenliği ve hizmet kalitesinin sürdürülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı ve ihtiyaç duyulan desteklerin sağlanmasının önemi vurgulandı.

KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ’NDE KEMOTERAPİ ÜNİTESİ ZİYARET EDİLDİ