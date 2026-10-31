Şap alarmı Elbistan'da beş mahallede hayvan hareketleri durduruldu

Elbistan'da 5 mahallede şap karantinası

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bazı büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonu, ilçede yeni önlemler aldı. Yapılan değerlendirme sonucunda Pınarbaşı, Kızılcaoba, Cumhuriyet, Yeşilyurt ve Taşburun mahalleleri karantinaya alındı.

Karantina kararının gerekçesi:

Saha taramaları sırasında Pınarbaşı Mahallesi’nde şap hastalığı çıkışı tespit edildi. Komisyonda değerlendirme yapan yetkililer, bulaş riskini azaltmak amacıyla ilgili beş mahallede hayvan giriş ve çıkışlarının ikinci bir emre kadar yasaklandığını duyurdu.

Saha taramaları ve alınan önlemler:

Elbistan Belediyesi Hayvan Borsası, ilçede çevre illerde görülen vakalar nedeniyle 25 Eylül tarihinde geçici olarak kapatılmıştı ve ilçede yoğun aşılama çalışması başlatıldı. Yetkililer diğer mahallelerde de sağlık taramalarının sürdüğünü belirterek, kurallara titizlikle uyulması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlardan ve hayvan sahiplerinden şüpheli durumları izleyip, derhal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirmeleri istendi. Yetkililer, karantina uygulamasının bulaş zincirini kırmak için geçici ama gerekli bir tedbir olduğunu belirtti.

Komisyonun kararı kapsamında alınan kısıtlamalar, salgının yayılma riskine göre yeniden değerlendirilecek ve tüm değişiklikler resmi makamlarca ilan edilecektir.

KAHRAMANMARAŞ’IN ELBİSTAN İLÇESİNDE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA GÖRÜLEN ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE HAYVAN SAĞLIK ZABITA KOMİSYONU KARARIYLA 5 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI.