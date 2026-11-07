Kütahya şehir hastanesinde şüpheli zehirlenme sonrası idari inceleme

olayın seyrine ilişkin bilgiler:

Kütahya Şehir Hastanesi'nde 5 Kasım 2026 tarihinde bulantı, kusma ve ishal şikâyetiyle acil servise başvuran kişilerin tamamı adli vaka olarak değerlendirildi. Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ensar Durmuş yaşananlara ilişkin bilgi vererek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Durmuş, başvuranların büyük çoğunluğunun ayaktan tedavi edilerek taburcu edildiğini ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Olayın teselli edici yönünün başvuranların sağlık durumunun iyi olması olduğunu vurguladı.

numune incelemeleri ve idari süreç:

Olayla ilgili olarak ilgili öğünlere ait yemek ve su numuneleri yetkili kurumlar tarafından alındı ve gerekli analizlerin yapılması için ilgili birimlere gönderildi. Durmuş, analiz sonuçlarının beklenmekte olduğunu ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Ayrıca olayla bağlantılı olarak idari inceleme başlatıldığı bildirildi. Durmuş, acil servise başvuran herkesin adli vaka olarak kayda alındığını ve ilk beyanların hastanede alındığını belirtti.

gıda güvenliği ve denetimler:

Durmuş, hastanenin yemek hazırlanma süreçlerindeki denetimlere dikkat çekti ve idare tarafından görevlendirilen kamu personelinin gıda malzemelerini hazırlık aşamasında kontrol ettiğini söyledi. Kontroller sırasında tespit edilen eksiklik ve uygunsuzlukların kayıt altına alındığı vurgulandı.

Denetimler sırasında çekilen bazı görüntülerin geçmiş aylara ait olduğu ve bağlamından koparılarak sunulduğu yönündeki değerlendirmeye de değinen Durmuş, bu tür paylaşımların kurum görevini yapan personel hakkında haksız algı oluşturabileceğini kaydetti.

Kütahya İl Sağlık Müdürü Ensar Durmuş, sağlık çalışanlarının ve vatandaşların sağlığı, güvenliği ile memnuniyetinin her zaman öncelikleri olduğunu belirterek sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağının altını çizdi.

Durmuş, personel ve diyetisyenlerin çalışmalarına teşekkür ederek şunları söyledi: "Buradan, gece gündüz demeden sağlık çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişebilmesi için emek veren; her bir meyveyi, her bir gıda ürününü titizlikle kontrol eden, uygun görmediği bir ürünle karşılaştığında bunu kayıt altına alarak ayıran ve görevini hakkıyla yerine getirmek için çaba gösteren tüm kamu personelimize, diyetisyenlerimize teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarımızın emeğinin ve özverisinin hakkını teslim etmek hepimizin sorumluluğudur."

Olayla ilgili idari inceleme ve numune analizlerinin devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ ENSAR DURMUŞ, YEMEK VE SU NUMUNELERİNİN ANALİZ İÇİN GÖNDERİLDİĞİNİ, OLAYLA İLGİLİ İDARİ İNCELEME BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI.