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Kütahya sokaklarında STEM: öğrenciler kültürel mirası dijitale taşıdı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda öğrenciler tarihi mekanlarda dijital STEM görevleriyle kentin kültürel mirasını inceledi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Kütahya sokaklarında STEM: öğrenciler kültürel mirası dijitale taşıdı

kütahya'nın mirası eğitimle buluştu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü YEĞİTEK Proje Koordinasyonu tarafından düzenlenen "STEMiz - STEMin İzindeyiz: Kütahya Dijital STEM Yürüyüşü" etkinliğinde öğrenciler kentin tarihî ve kültürel değerlerini bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik perspektifiyle inceledi. Etkinlik, kültürel mirası okul dışı gerçek yaşam ortamında öğrenme aracı haline getirdi.

karma takımlar ve uluslararası etkileşim:

Etkinliğe katılan okullar arasında Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi, IES Sabina Mora Lisesi (İspanya), Nafi Güral Fen Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi ve TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer aldı. Farklı okullardan oluşturulan karma takımlar gün boyunca görevleri paylaşarak birlikte çalıştı; İspanyol öğrencilerin katılımı ise kültürlerarası iletişim ve yabancı dil kullanımına olanak sağladı.

dijital görevler ve çalışma alanları:

Öğrenciler altı noktada hazırlanan dijital STEM görevlerini yerine getirdi: Yeşil Cami, Dönenler Camii, Ulu Cami, Germiyan Sokağı, Çini Atölyesi ve Kent Tarihi Müzesi. Her noktada geometri ve örüntüler, ölçme ve tahmin, veri sınıflandırma, yapı ve mühendislik özellikleri, geleneksel üretim teknolojileri ile teknolojinin meslekler üzerindeki etkisi gibi farklı temalar işlendi.

Öğrenciler gözlem yaptı, ölçümler gerçekleştirdi, verileri karşılaştırdı ve analiz ederek elde ettikleri bulguları dijital ortama kaydetti. Bu süreç, hem saha gözlemini hem de dijital veri yönetimini birleştirerek öğrencilere uygulamalı bir öğrenme deneyimi sundu.

beceriler ve eğitim hedefleri:

Etkinlik, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında beceri temelli öğrenme yaklaşımıyla örtüştü. Katılımcılar; problem çözme, iş birliği, iletişim, karar verme, sorumluluk alma ve dijital beceriler gibi yetkinlikleri gerçek yaşam bağlamında uygulama fırsatı buldu.

Etkinliği düzenleyenler, Kütahya’nın tarihî mekanlarının öğrenciler için sadece gözlemlenecek nesneler olmaktan çıkarak, sorgulanacak, ölçülecek ve dijital araçlarla yeniden yorumlanacak öğrenme ortamlarına dönüştüğünü belirtti. Öğrenciler ise hem kültürel mirası akranlarına tanıtma hem de bilimsel bir bakışla yeniden keşfetme imkânı elde etti.

Sonuç olarak "STEMiz - STEMin İzindeyiz" yürüyüşü, Kütahya mirasını güncel eğitim pratikleriyle buluşturarak öğrencilere disiplinlerarası ve uygulamalı bir deneyim sundu.

ÖĞRENCİLER KÜTAHYA&#039;NIN KÜLTÜREL MİRASINI STEM İLE KEŞFETTİLER

ÖĞRENCİLER KÜTAHYA'NIN KÜLTÜREL MİRASINI STEM İLE KEŞFETTİLER

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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