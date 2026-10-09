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Kütahya'da 11 çift evlilik kredisi öncesi eğitimle hazırlanıyor

Kütahya'da düzenlenen 28. Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katılan 11 çift, evlilik kredisi öncesi iletişim, hukuk ve sağlık eğitimi aldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kütahya'da 11 çift evlilik kredisi öncesi eğitimle hazırlanıyor

Evlilik öncesi eğitim programı gerçekleştirildi

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamındaki Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nın 28'incisi gerçekleştirildi. Programa 11 çift katıldı ve katılımcılara evlilik kredisi desteğine başvuru öncesi bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde ele alınan konular:

Programda evlilikte iletişim ve yaşam becerileri üzerine uygulamaya dönük açıklamalar yapıldı; ayrıca katılımcılar hukuk ve sağlık alanlarında temel bilgilere kavuşturuldu. Eğitim sırasında genç çiftlere proje kapsamında izlenecek aşamalar ve başvuru süreci detaylı şekilde aktarıldı.

Programın amacı:

Uygulanan programın hedefi, genç çiftlerin evlilik hayatına daha bilinçli şekilde hazırlanmasını sağlamak ve güçlü, sağlıklı bir aile yapısının oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Eğitimler, başvuru öncesi bilgilendirmenin yanı sıra uzun vadeli aile yapısını desteklemeye yönelik rehberlik de sunmaktadır.

KÜTAHYA’DA EVLENECEK GENÇLERE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM

KÜTAHYA’DA EVLENECEK GENÇLERE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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