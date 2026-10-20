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Kütahya’da 590 kamu yatırımı: 12 milyar 653 milyon lira değerindeki projelerin yarısı tamamlandı

Kütahya'da 590 kamu yatırımının toplamı 12 milyar 653 milyon lira; 2026'nın ilk 9 ayında 7 milyar 62 milyon lira harcama yapıldı, nakdi gerçekleşme %55,82.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Kütahya’da 590 kamu yatırımı: 12 milyar 653 milyon lira değerindeki projelerin yarısı tamamlandı

kamu yatırım tutarı ve gerçekleşme:

Kütahya’da İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) verilerine göre il genelinde yürütülen 590 kamu yatırım projesinin toplam tutarı 12 milyar 653 milyon lira olarak kaydedildi. 2026 yılının ilk dokuz ayında bu projeler için yapılan harcama 7 milyar 62 milyon lira oldu ve projelerde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 55,82 olarak bildirildi.

proje bazlı durum değerlendirmesi:

Projelerin aşama dağılımına göre 215 yatırım tamamlanmış, 251 projenin yapımı sürüyor. 32 proje ihale aşamasında, henüz başlanmamış proje sayısı 91 iken, 1 proje tasfiye edildi. Bu veriler, yatırımların farklı hızlarda ilerlediğini ve bazı projelerde uygulama sürecine başlanmadığını ortaya koyuyor.

sektörel dağılım ve öncelikler:

Kütahya’da kamu yatırımları için ayrılan ödeneklerin sektörlere dağılımında madencilik %20,31 ile ilk sırada yer aldı. Bunu %19,20 ile ulaştırma, %15,26 ile konut ve %14,95 ile diğer kamu hizmetleri takip etti. Diğer sektörlerde ise eğitim %10,20, tarım %7,00, imalat %5,67, sağlık %3,42, enerji %3,41 ve turizm %0,57 pay aldı.

il koordinasyon toplantısında ele alınan başlıklar:

Kütahya 2026 Yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Valilik Büyük Salonu'nda Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile ilgili kurum ve kuruluşların il müdürleri ve temsilcileri katıldı. Gündemde kent genelindeki kamu yatırımlarının mevcut durumu, yılın ilk dokuz aylık gerçekleşmeleri, kurumlar arası koordinasyon ve yatırımlarda karşılaşılan sorunlar vardı.

afet risk azaltma planı sunumu:

Toplantıda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hakkında bir sunum yapıldı. Sunumda afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar ve planlanan müdahale, önleme adımları değerlendirildi.

Vali Musa Işın, açılış konuşmasında yatırımların zamanında tamamlanmasının önemine dikkat çekti; toplantıda ayrıca dokuz aylık gerçekleşme, sosyoekonomik gelişmeler, kurumlar arası koordinasyon ile karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

KÜTAHYA’DA 590 KAMU YATIRIM PROJESİNİN TOPLAM TUTARI 12,6 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KÜTAHYA’DA 590 KAMU YATIRIM PROJESİNİN TOPLAM TUTARI 12,6 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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