Haftanın programı:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftası yarın başlayacak; program, 22 Kasım Pazar ve 23 Kasım Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Gençlerbirliği, Gaziantep FK’yı konuk edecek. Lider Galatasaray sahasında Samsunspor ile karşılaşacak, Fenerbahçe ise deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak. Milli ara sonrası Beşiktaş aynı haftada Konyaspor deplasmanında yer alacak.
Maç takvimi:
Yarın
13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor
16.00 Galatasaray - Samsunspor
19.00 Kocaelispor - Fenerbahçe
22 Kasım Pazar
13.30 Erzurumspor FK - Göztepe
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
16.00 Konyaspor - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - Eyüpspor
23 Kasım Pazartesi
20.00 Başakşehir - Çorum FK
Öne çıkan eşleşmeler:
Haftanın programı, zirve yarışı ve ekiplerin mola sonrası form durumlarını test edecek maçlarla dikkat çekiyor. Galatasaray'ın evinde Samsunspor karşısındaki sınavı liderliğini pekiştirme fırsatı sunarken, Fenerbahçe'nin Kocaelispor deplasmanı zorlu geçebilir. Milli aradan dönen Beşiktaş'ın Konyaspor deplasmanında alacağı sonuç da haftanın gidişatını etkileyecek.
TRENDYOL SÜPER LİG'DE 12. HAFTA YARIN OYNANACAK KARŞILAŞMALAR İLE BAŞLAYACAK.
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