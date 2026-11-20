Haftanın programı:

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası yarın başlayacak; program, 22 Kasım Pazar ve 23 Kasım Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Gençlerbirliği, Gaziantep FK’yı konuk edecek. Lider Galatasaray sahasında Samsunspor ile karşılaşacak, Fenerbahçe ise deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak. Milli ara sonrası Beşiktaş aynı haftada Konyaspor deplasmanında yer alacak.

Maç takvimi:

Yarın

13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor

16.00 Galatasaray - Samsunspor

19.00 Kocaelispor - Fenerbahçe

22 Kasım Pazar

13.30 Erzurumspor FK - Göztepe

16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

16.00 Konyaspor - Beşiktaş

19.00 Trabzonspor - Eyüpspor

23 Kasım Pazartesi

20.00 Başakşehir - Çorum FK

Öne çıkan eşleşmeler:

Haftanın programı, zirve yarışı ve ekiplerin mola sonrası form durumlarını test edecek maçlarla dikkat çekiyor. Galatasaray'ın evinde Samsunspor karşısındaki sınavı liderliğini pekiştirme fırsatı sunarken, Fenerbahçe'nin Kocaelispor deplasmanı zorlu geçebilir. Milli aradan dönen Beşiktaş'ın Konyaspor deplasmanında alacağı sonuç da haftanın gidişatını etkileyecek.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 12. HAFTA YARIN OYNANACAK KARŞILAŞMALAR İLE BAŞLAYACAK.