hafta ve duyuru:

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 7. hafta maçları 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu hafta için hakem atamalarını resmi olarak duyurdu.

haftanın hakem atamaları:

Derinkuyugücü - Hekimhan FSK: Seymen Ege Karabüber

Afşin SK - Battalgazi Belediyespor: Muhammed Yağız Boyraz

Nevşehir Kapadokya Gücü SK - Onikişubat SK: Oktay Sağlamcı

Kovancılarspor - Dersimspor: Baha İlhan

Kahta 02 Spor - Sorgun Belediyespor: Mehmet Demir

Kayseri Şekerspor - Kocasinan Şimşekspor: Abdulbaki Özküçük

Sivasgücü Belediyespor - Kahramanmaraşspor: Muammer Işık

kısa değerlendirme:

TFF'nin açıklamasına göre bu hafta için toplam 7 müsabaka adına atama yapıldı. Kulüpler ve taraftarlar, maç günü düzenlemeleri ve görevlendirmeler hakkında bu resmi listeyi referans alabilir.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUP 7. HAFTASINDA OYNANACAK MÜSABAKALARI YÖNETECEK HAKEMLER BELLİ OLDU.