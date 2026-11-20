hafta ve duyuru:
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 7. hafta maçları 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu hafta için hakem atamalarını resmi olarak duyurdu.
haftanın hakem atamaları:
Derinkuyugücü - Hekimhan FSK: Seymen Ege Karabüber
Afşin SK - Battalgazi Belediyespor: Muhammed Yağız Boyraz
Nevşehir Kapadokya Gücü SK - Onikişubat SK: Oktay Sağlamcı
Kovancılarspor - Dersimspor: Baha İlhan
Kahta 02 Spor - Sorgun Belediyespor: Mehmet Demir
Kayseri Şekerspor - Kocasinan Şimşekspor: Abdulbaki Özküçük
Sivasgücü Belediyespor - Kahramanmaraşspor: Muammer Işık
kısa değerlendirme:
TFF'nin açıklamasına göre bu hafta için toplam 7 müsabaka adına atama yapıldı. Kulüpler ve taraftarlar, maç günü düzenlemeleri ve görevlendirmeler hakkında bu resmi listeyi referans alabilir.
PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUP 7. HAFTASINDA OYNANACAK MÜSABAKALARI YÖNETECEK HAKEMLER BELLİ OLDU.
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