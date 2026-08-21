Kütahya'da kanatlı işletmelerine biyogüvenlik eğitimi: uygulama ve uyum vurgusu

Eğitimin odak noktaları:

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü personeli tarafından Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen eğitimde, kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik kuralları, hijyen uygulamaları, hayvan sağlığının korunması ve hastalıkların önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler ele alındı. Eğitimde İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş ile il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan personele yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Tebliğ kapsamındaki uygulamalar:

Eğitimde ayrıca Ticari Etlik ve Yumurtacı Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Kurallarına Dair Tebliğ çerçevesinde işletmelerde uygulanması gereken biyogüvenlik tedbirleri hakkında personele ayrıntılı bilgi verildi. Katılımcılara tebliğ maddelerinin saha uygulamalarına nasıl yansıtılacağı ve uyum süreçlerinin önemi anlatıldı.

Beklenen sonuç ve takip:

Programın amaçları arasında personelin uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi ve işletmelerde koruyucu önlemlerin yaygınlaştırılması yer aldı. Eğitimle sağlanan bilgilendirmenin sahadaki uygulama ve rehberlik çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

KÜTAHYA’DA KANATLI İŞLETMELERİNDE BİYOGÜVENLİK EĞİTİMİ