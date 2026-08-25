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Kütahya'da kayıp Halil Göz için ekipler arama çalışmalarını yoğunlaştırdı

Kütahya merkezinde kaybolan 24 yaşındaki Halil Göz'ü arama çalışmaları AFAD koordinasyonunda 8 araç, 3 dron ve 34 personelle sürüyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 18:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kütahya'da kayıp Halil Göz için ekipler arama çalışmalarını yoğunlaştırdı

Kütahya'da kayıp gencin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor

Kütahya merkezine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde ikamet eden Halil Göz (24) ile ilgili kayıp ihbarı, gençten 23 Ağustos tarihinden bu yana haber alınamaması üzerine yetkililere ulaştı. Bölgedeki arama çalışmaları, aile ve yakın çevrenin endişesi sürerken kesintisiz şekilde yürütülüyor.

arama ekipleri ve koordinasyon:

Çalışmalar, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda organize edildi. Operasyona Kütahya MEB Arama Kurtarma Birimi, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, TDV Kütahya Arama Kurtarma Ekibi, Denizli İHAKUT Ekibi ve çok sayıda gönüllü vatandaş katılıyor.

kullanılan araç-gereç ve personel sayısı:

Arama faaliyetlerinde toplam 8 araç, 3 dron, 1 iz takip köpeği ve 34 personel görev alıyor. Ekipler, belirlenen güzergâhlarda sistemli tarama yaparak olası bulgular üzerinde yoğunlaşıyor ve çalışmalar aralıksız şekilde sürdürülüyor.

Yetkililer ve arama ekipleri, halka bulunduğu takdirde ilgili birimlere haber verilmesi çağrısında bulunurken, operasyonun seyrine göre ilave kaynak ve ekip desteğinin değerlendirilebileceğini belirtiyor.

KÜTAHYA’DA KAYIP VATANDAŞI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

KÜTAHYA’DA KAYIP VATANDAŞI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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