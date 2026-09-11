Kütahya'da kovalamacayla yakalanan, 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli ceza infaz kurumuna teslim edildi

Kütahya'da polis takibinde yakalama

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin takibindeki araç, kovalamaca sonucu durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan şahıs, ekiplerin anında müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şahsın hırsızlık suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Operasyonun seyri:

Asayiş ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışması sırasında tespit edilen araç, takibe alındı ve kısa süreli kovalamaca sonunda durduruldu. Şüpheli, aracın dışına çıkarak kaçmaya çalıştı; polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilip yakalandı. Olay yerinde yapılan ilk işlemler sonrasında şahsın kimliği kontrol edildi ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtlarına bakıldı.

Suç kayıtları ve sonraki süreç:

GBT ve adli kayıt incelemesinde şahsın hırsızlık suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasına ek olarak, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 4 kaydı ile hırsızlık suçundan 2 kaydı olmak üzere toplam 6 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi. Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kütahya Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

KÜTAHYA’DA 10 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS KOVALAMACAYLA YAKALANDI