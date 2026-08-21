Kütahya'da mahalle şenliği: halk oyunları, çocuk eğlenceleri ve penaltı heyecanı

Kütahya'da mahalle sakinleri bir araya geldi

Kütahya Belediyesi ile Mavi Şimşek Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleşen Biz Bize Halk Eğlence Etkinlikleri ve Penaltı Turnuvası, Okmeydanı Mahallesi'nde düzenlendi. Şehit Selman Çelik İlköğretim Okulu yanında yapılan program, çocuklar ve ailelerin yoğun katılımıyla mahallede sıcak ve samimi anlara sahne oldu.

etkinliğin öne çıkanları:

Gün boyunca çocuk eğlenceleri, halk oyunları gösterileri ve müzik dinletileri yapıldı. Katılımcılara sunulan çeşitli ikramlar ve etkinlik alanındaki düzenlemeler, mahalle kültürünü yaşatma hedefine katkı sağladı. Küçük yaştaki katılımcılar için hazırlanan oyun ve atölyeler, ailelerin de programa eşlik etmesine imkan verdi.

penaltı turnuvası ve mahalle katılımı:

Etkinliğin en çok ilgi çeken bölümünü penaltı turnuvası oluşturdu. Farklı yaş gruplarından çocukların yer aldığı müsabakalar, vatandaşların tezahüratları eşliğinde renkli görüntüler ortaya çıkardı. Turnuva, hem rekabet hem de komşuluk bağlarını güçlendiren sosyal bir buluşma olarak öne çıktı.

Yetkililer, bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin mahalle dayanışmasını artırmayı amaçladığını vurgulayarak, Kütahya Belediyesi'nin kent genelinde benzer organizasyonlarla vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini belirtti.

KÜTAHYA’DA HALK EĞLENCESİ VE PENALTI HEYECANI