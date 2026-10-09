Kütahya'da miniklere ve ailelerine 'Minik Kalpler, Mutlu Aileler' ziyareti

Minik Kalpler, Mutlu Aileler projesi kapsamında ziyaretler

Kütahya Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü "Minik Kalpler, Mutlu Aileler" projesi çerçevesinde Kütahya Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen bebekler ve ailelerini ziyaret etti. Ziyaretler, 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında gerçekleştirildi ve ailelerin doğum heyecanına ortak olunarak destek mesajları iletildi.

ziyaretin ayrıntıları:

Koordinasyonu Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü üstlendi; Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şükriye Kaya ile belediye personelinin katıldığı ziyaretlerde ailelere yeni doğan bebekler için hazırlanan hediyeler takdim edildi. Ayrıca, ziyaretlerde Belediye Başkanı Eyüp Kahveci adına iyi dilekler iletildi ve ailelerin yanında olunacağı vurgulandı.

projenin hedefleri:

Kütahya Belediyesi, projenin devamında da yeni doğan bebeklerin ve ailelerinin yanında olmayı, aile yapısını destekleyen ve sosyal dayanışmayı güçlendiren çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. Ziyaretlere katılan aileler, gösterilen ilgiden memnuniyetlerini bildirerek Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Kütahya Belediyesi'ne teşekkür etti. Emzirme Haftası kapsamında başlayan bu uygulamanın "Minik Kalpler, Mutlu Aileler" projesi kapsamında düzenli olarak devam edeceği ifade edildi.

YENİDOĞAN BEBEKLER VE AİLELERİ YALNIZ BIRAKILMIYOR