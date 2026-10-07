Kütahya'da öğrencilerle sahipsiz hayvanlara yönelik farkındalık çalışması

Kütahya Valiliği koordinasyonunda, Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Başkanlığı (KÜSHAYKOB) tarafından organize edilen etkinlik, sokak hayvanlarına karşı duyarlılığı artırmak ve tüm canlıların yaşam hakkına saygı gösterilmesi bilincini güçlendirmek amacıyla Sokak Hayvanları Bakımevi'nde gerçekleştirildi.

program ve katılımcılar:

Etkinliğe Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Osman Aydeniz, Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan, ilgili kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, bakımevinin işleyişi ve sahipsiz hayvanların bakımı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

eğitim, uygulama ve belge teslimi:

Program kapsamında öğrenciler, bakımevinde bulunan sahipsiz hayvanlarla bir araya gelerek onları yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlikte öğrencilere hayvan sevgisinin geliştirilmesi, sahipsiz hayvanların korunması ve yaşam haklarına saygı konusunda bilgilendirici eğitimler verildi. Ayrıca öğrencilere Hayvan Dostu Belgesi takdim edilerek, hayvan sevgisi ve koruma bilincinin günlük yaşama entegre edilmesi hedeflendi.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin toplumda empati ve sorumluluk duygusunu güçlendirdiğini vurguladı; amaç, sahipsiz hayvanlara yönelik duyarlılığı kalıcı hale getirerek bakımevlerinin ve koruma çalışmalarının toplumla daha yakın ilişki kurmasını sağlamak.

KÜTAHYA’DA SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ