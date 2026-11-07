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Kütahya’da sosyal hizmet erişimi irtibat birimleriyle güçleniyor

Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar ve Dumlupınar'da kurulan SHM irtibat birimleriyle sosyal hizmetlere erişimin hızlandırılması hedefleniyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kütahya’da sosyal hizmet erişimi irtibat birimleriyle güçleniyor

İrtibat birimleriyle hizmet erişimine değerlendirme

Kütahya'da, Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) bulunmayan ilçelerde vatandaşlara daha etkin hizmet sunulması amacıyla oluşturulan irtibat birimleri kapsamında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde yapıldı.

Toplantının katılımcıları ve gündemi:

Toplantıya Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar ve Dumlupınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) müdürleri ve personeli katıldı. Görüşmelerde SHM İrtibat Birimlerinin hizmet modelleri, rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri ile kurumlar arası koordinasyon süreçleri ele alındı.

Hedefler ve izlenecek yol:

Söz konusu çalışmaların amacı, sosyal hizmetlerin vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kolay erişilebilir şekilde ulaştırılmasını sağlamaktır. Toplantıda belirlenen esaslar doğrultusunda bu çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

KÜTAHYA’DA SOSYAL HİZMETLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRILIYOR

KÜTAHYA’DA SOSYAL HİZMETLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRILIYOR

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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