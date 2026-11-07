Aydın'da Yaylaköy'deki mobilya deposunda yangınla mücadele devam ediyor

olay yeri:

Söke-Kuşadası karayolu Yaylaköy mevkiinde bulunan bir mobilya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, bölgeden gelen ilk bilgiler doğrultusunda depoda başlamıştır.

müdahale çalışmaları:

Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

şu an bilinenler:

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili yeni bilgilerin ve resmi açıklamaların beklenildiği bildirildi.

AYDIN’DA MOBİLYA DEPOSUNDA YANGIN