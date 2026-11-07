Aydın'da Yaylaköy'deki mobilya deposunda yangınla mücadele devam ediyor

olay yeri:
Söke-Kuşadası karayolu Yaylaköy mevkiinde bulunan bir mobilya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, bölgeden gelen ilk bilgiler doğrultusunda depoda başlamıştır.
müdahale çalışmaları:
Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
şu an bilinenler:
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili yeni bilgilerin ve resmi açıklamaların beklenildiği bildirildi.
AYDIN’DA MOBİLYA DEPOSUNDA YANGIN
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