Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Aydın'da Yaylaköy'deki mobilya deposunda yangınla mücadele devam ediyor

Söke-Kuşadası karayolu Yaylaköy mevkiindeki mobilya deposunda çıkan yangına itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi; yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Aydın'da Yaylaköy'deki mobilya deposunda yangınla mücadele devam ediyor

olay yeri:

Söke-Kuşadası karayolu Yaylaköy mevkiinde bulunan bir mobilya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, bölgeden gelen ilk bilgiler doğrultusunda depoda başlamıştır.

müdahale çalışmaları:

Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

şu an bilinenler:

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili yeni bilgilerin ve resmi açıklamaların beklenildiği bildirildi.

AYDIN’DA MOBİLYA DEPOSUNDA YANGIN

AYDIN’DA MOBİLYA DEPOSUNDA YANGIN

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İzmir'de gece vakti silahlı yağma suçundan 33 yıl hapisle aranan zanlı yakalandı
images

Osmaniye'de park halindeki kamyon kısa sürede alevlere teslim oldu
images

Batmanda her yağmurda aynı manzara, Belde Mahallesi sokakları su altında
images

Denizli'de 5 milyonluk siber vurgun operasyonunda 8 kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pazardaki çürük domates tartışması: satıcı fiyatı gerekçe gösterdi

Benfica altyapısından Ankara'ya: Tiago Gouveia geleceğe ilişkin net mesaj verdi

Alanya galibiyet hasretiyle trabzonspor'un kritik sınavı

Tavşanlı mtal'de yarım asırlık bağların vefa günü

TREND HABERLER

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi