Eskişehir'de raflar arasında sahne: gençlere drama atölyesi

Atölye kütüphane programı kapsamında gerçekleştirildi

Eskişehir İl Halk Kütüphanesinde, Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Kütüphanelerde İş Birliği Protokolü çerçevesinde öğrencilere yönelik drama atölyesi düzenlendi. Etkinlik, İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda kütüphane bünyesinde yapıldı ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Amaç ve iş birliği:

Programın amacı, öğrencilerin sahne aracılığıyla kendilerini ifade etme yeteneklerini, iletişim becerilerini ve hayal güçlerini geliştirmeye katkı sağlamak olarak belirlendi. Protokol ile kütüphanelerin eğitim kurumlarıyla iş birliği yapması hedefleniyor ve bu atölye uygulamalı bir örnek sunuyor.

Atölye uygulamaları ve yöntemler:

Etkinlikler, deneyimli uzman eğitmenler eşliğinde yürütüldü. Drama çalışmaları; rol canlandırmaları, yaratıcı oyunlar ve grup içi etkileşimi artırmaya yönelik etkinliklerden oluştu. Öğrenciler, eğlenceli ve öğretici alıştırmalarla pratik yaptı ve sahne deneyimi kazandı.

Katılım ve kapanış:

Program, öğrencilerin kısa canlandırma gösterilerini sergilemesiyle sona erdi. Etkinlik boyunca yapılan çalışmaların öğrencilere özgüven ve iletişim becerileri kazandırmaya odaklandığı gözlendi.

ESKİŞEHİR İL HALK KÜTÜPHANESİNDE, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN "KÜTÜPHANELERDE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ" ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DRAMA ATÖLYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.