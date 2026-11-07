Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Eskişehir'de raflar arasında sahne: gençlere drama atölyesi

Eskişehir İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen drama atölyesinde öğrencilerin ifade, iletişim ve hayal gücü becerileri uzman eğitmenlerle geliştirildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eskişehir'de raflar arasında sahne: gençlere drama atölyesi

Atölye kütüphane programı kapsamında gerçekleştirildi

Eskişehir İl Halk Kütüphanesinde, Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Kütüphanelerde İş Birliği Protokolü çerçevesinde öğrencilere yönelik drama atölyesi düzenlendi. Etkinlik, İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda kütüphane bünyesinde yapıldı ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Amaç ve iş birliği:

Programın amacı, öğrencilerin sahne aracılığıyla kendilerini ifade etme yeteneklerini, iletişim becerilerini ve hayal güçlerini geliştirmeye katkı sağlamak olarak belirlendi. Protokol ile kütüphanelerin eğitim kurumlarıyla iş birliği yapması hedefleniyor ve bu atölye uygulamalı bir örnek sunuyor.

Atölye uygulamaları ve yöntemler:

Etkinlikler, deneyimli uzman eğitmenler eşliğinde yürütüldü. Drama çalışmaları; rol canlandırmaları, yaratıcı oyunlar ve grup içi etkileşimi artırmaya yönelik etkinliklerden oluştu. Öğrenciler, eğlenceli ve öğretici alıştırmalarla pratik yaptı ve sahne deneyimi kazandı.

Katılım ve kapanış:

Program, öğrencilerin kısa canlandırma gösterilerini sergilemesiyle sona erdi. Etkinlik boyunca yapılan çalışmaların öğrencilere özgüven ve iletişim becerileri kazandırmaya odaklandığı gözlendi.

ESKİŞEHİR İL HALK KÜTÜPHANESİNDE, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARASINDA...

ESKİŞEHİR İL HALK KÜTÜPHANESİNDE, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN "KÜTÜPHANELERDE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ" ÇERÇEVESİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DRAMA ATÖLYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beş yılda KMÜ'nün eğitim, araştırma ve topluma katkı hikâyesi
images

İnovasyonla insanı merkeze alan hemşirelik: HKÜ'de uluslararası INCARE 2026
images

Yıldırım’da aile bağları kadın sohbetleriyle güçlendiriliyor
images

Kütahya okullarında enerji tasarrufu ve deprem güvenliği için kapsamlı adım

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güneşte emek: Elazığ'ın geleneksel pestil yolculuğu

Mahallelerin bilgi merkezi: Yeşilyurt'la gençlerin çalışma adresi

Cezaevinden temin edilen ruhsatsız tüfek 12 bin liraya satılmış

Okul bahçesinden dünya şampiyonluğuna: Hamza Kendirci'nin azmi

TREND HABERLER

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi