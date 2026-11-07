Aile danışmanlığı hizmetlerinde kapsamlı düzenleme yürürlüğe girdi

düzenlemenin kapsamı:

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile aile danışmanlığı merkezlerinin işleyişi ve fiziki şartları yeniden düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, aile danışmanlığı hizmetlerini daha güçlü bir zemine taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan Göktaş, sosyal medya paylaşımında yeni düzenlemeyle danışmanlık hizmetlerinin güncel ihtiyaçlara göre şekillendirileceğini, merkezlerin işleyiş ve fiziki şartlarının iyileştirileceğini vurguladı.

uzmanlara esneklik ve merkez açma hakkı:

Düzenleme, aile danışmanlarına tek başına da merkez açabilme imkânı tanıyor. Bu değişiklikle, bireysel çalışan danışmanların kendilerine ait merkezler açarak hizmet skalasını genişletmeleri ve daha esnek biçimde hizmet sunmaları amaçlanıyor.

erişim, ücretsiz hizmet ve denetim:

Metinde ayrıca erişimi kolaylaştırmak için merkezlere yüzde 3 oranında ücretsiz hizmet sunma şartı getirildiği belirtiliyor. Bakanlık bu uygulamayla daha fazla aileye ulaşılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Ayrıca denetim mekanizmalarının daha etkin hale getirileceği kaydedildi. Göktaş, düzenlemenin aile içi iletişimi güçlendirmeye, ailelere rehberlik etmeye ve nitelikli hizmetler sunmaya devam etmeye yönelik olduğunu söyledi.

AİLE DANIŞMANLIĞI MERKEZLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, DÜZENLEMEYE İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİ DAHA GÜÇLÜ BİR ZEMİNE TAŞIDIKLARINI İFADE ETTİ.