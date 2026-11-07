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Müftülükten Hisarcık esnafına bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi

Hisarcık İlçe Müftülüğü, Diyanet ile Türkiye Yeşilay iş birliğinde esnafa bağımlılıkla mücadeleyi anlattı; afiş ve broşürlerle farkındalık artırıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Müftülükten Hisarcık esnafına bağımlılıkla mücadele bilgilendirmesi

Çalışmanın kapsamı ve amaçları:

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından esnaflara yönelik bir bağımlılıkla mücadele bilgilendirme çalışması yapıldı. Etkinlik, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan Bağımlılıkla Mücadele İş Birliği Protokolü çerçevesinde düzenlendi ve toplumda bağımlılıkla mücadele bilincinin artırılmasını hedefledi.

Dağıtım ve yürütücüler:

Çalışmayı Hisarcık İlçe Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü yürüttü. Koordinatör Sultan Alkışlar liderliğinde, Yeşilay tarafından hazırlanan bağımlılıkla mücadele konulu afiş ve broşürler esnaflara dağıtıldı.

Bilgilendirmenin hedefinde, esnafların günlük temasları aracılığıyla bağımlılığın zararları hakkında doğrudan bilgilendirme yapılması ve böylece toplum genelinde farkındalığın yükseltilmesi vardı. Bu yöntem, yerel düzeyde hızlı erişim ve bilgilendirme açısından önem taşıyor.

Beklenen etkiler ve yerel rol:

Etkinlikle kısa vadede vatandaşların bağımlılığın olumsuz etkileri konusunda bilinçlendirilmesi, orta ve uzun vadede ise mahalle bazında sürdürülebilir farkındalık ağlarının güçlendirilmesi amaçlandı. Dağıtılan materyallerin ve esnafın rolünün, bağımlılıkla mücadelede yerel seviye için belirleyici olması bekleniyor.

HİSARCIK’TA ESNAFA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE BİLGİLENDİRMESİ

HİSARCIK’TA ESNAFA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE BİLGİLENDİRMESİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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