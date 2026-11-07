Kütahya okullarında enerji tasarrufu ve deprem güvenliği için kapsamlı adım

toplantı ve katılımcılar:

UNESCO öncülüğünde, Japonya Hükûmetinin desteği ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle yürütülen RISE Türkiye Projesi kapsamında Kütahya’da eğitim yapılarının enerji verimliliği ve fiziki güvenliğinin iyileştirilmesine yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu’nda düzenlendi ve İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü İhale ve Koordinasyon Daire Başkanı Hacı Mehmet Kuloğlu başkanlık etti.

Toplantıya Yapım İşleri Daire Başkanlığı temsilcileri, Bakanlık yetkilileri, UNESCO temsilcileri, Pamukkale Üniversitesi akademisyenleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri katıldı. Katılımcılar proje kapsamına alınması değerlendirilen okulların mevcut durumlarını, teknik inceleme süreçlerini ve öncelikli iyileştirme adımlarını ele aldı.

enerji verimliliği önlemleri ve teknik yaklaşımlar:

Toplantıda, okullarda uygulanması planlanan enerji verimliliği tedbirleri ayrıntılı şekilde tartışıldı. LED aydınlatma sistemlerine geçiş, ısıtma sistemlerinin iyileştirilmesi, pencere ve doğramaların yenilenmesi ile ısı yalıtımı çalışmaları öncelikli başlıklar olarak belirlendi. Ayrıca enerji tüketiminin düzenli izlenmesinin, uygulamaların etkisini ölçme ve sonraki adımları planlama açısından kritik olduğu vurgulandı.

Heyet, toplantının ardından proje kapsamına girebilecek okullarda saha incelemeleri yaptı. Yerinde yapılan değerlendirmelerde binaların fiziki koşulları, enerji ihtiyaçları ve teknik altyapı ele alınarak hangi müdahalelerin daha öncelikli olacağı belirlendi.

Enerji verimliliği çalışmalarının yanı sıra, binaların güncel deprem yönetmeliği kapsamında güçlendirilmesi gerekliliği de gündeme geldi. Özellikle dış cepheden uygulanabilecek güçlendirme yöntemleri paylaşıldı ve bu tür çalışmaların eğitim-öğretim faaliyetlerini en az düzeyde etkileyecek şekilde planlanmasının önemi üzerinde duruldu.

Teknik değerlendirmeler sonucunda pilot uygulama yapılacak okul ve çalışmanın kapsamının netleştirilmesi öngörülüyor. Çalışmaların hayata geçirilmesi için Bakanlık, il müdürlüğü ve ilgili paydaşlar arasında iş birliğinin sürdürüleceği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilere daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir eğitim ortamları sağlama hedefiyle projeyi takip edeceğini açıkladı.

RISE TÜRKİYE PROJESİ KAPSAMINDA KÜTAHYA'DAKİ EĞİTİM YAPILARINDA ENERJİ TASARRUFU VE DEPREM GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK TOPLANTI VE SAHA İNCELEMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. OKULLARDA LED AYDINLATMA, ISI YALITIMI VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI GÜNDEME ALINDI.