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Bayburt Lisesi'nde öğrenciler sosyal bağların önemini dinledi

Bayburt Lisesi'nde düzenlenen seminerde psikolog Secihan Metin, öğrencilere sağlıklı iletişim, sosyal bağların ruhsal iyilikteki rolünü anlattı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bayburt Lisesi'nde öğrenciler sosyal bağların önemini dinledi

Bayburt lisesinde seminerin özeti:

Bayburt Lisesi'nde psikolog Secihan Metin tarafından verilen 'Beynimiz Yalnızlığı Sevmez: Sosyal Bağların Gücü' başlıklı seminerde öğrenciler sosyal ilişkilerin psikolojik etkileri hakkında bilgilendirildi.

Sosyal bağların ruhsal iyi oluşa katkısı:

Metin, sosyal ilişkilerin bireyin duygusal dengesi, stresle başa çıkma yeteneği ve aidiyet hissi üzerinde belirleyici olduğunu vurguladı. Sağlıklı iletişimin unsurları, empati ve aktif dinleme gibi beceriler üzerinden açıklanarak öğrencilerin pratik adımlar atması teşvik edildi.

Yalnızlığın etkileri ve güçlendirme yolları:

Seminerde yalnızlığın olumsuz psikolojik etkilerine dikkat çekildi; güçlü arkadaşlıkların ve okul içi sosyal ağların destekleyici rolü öne çıkarıldı. Metin, ilişkileri derinleştirmek için küçük adımlar atılmasını, iletişim fırsatlarının yaratılmasını ve gerektiğinde profesyonel destek aramanın önemini anlattı.

Program, öğrencilerin sosyal çevrelerini gözden geçirip ilişkilerinde daha bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olacak bilgi ve önerilerle sonlandırıldı.

BAYBURT&#039;TA ÖĞRENCİLERE SOSYAL İLİŞKİLERİN ÖNEMİ ANLATILDI

BAYBURT'TA ÖĞRENCİLERE SOSYAL İLİŞKİLERİN ÖNEMİ ANLATILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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