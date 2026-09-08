Kütahya'da uyuşturucuya geçit yok: 49 olay çözüldü, 10 tutuklama

Operasyonların görünümü:

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda çok sayıda olayın aydınlatılmasını sağladı. Yapılan arama ve operasyonlarda 2 bin 283 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 4 bin 571 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu toplam 49 ayrı olay aydınlatılırken, bu olaylarla bağlantılı olarak 70 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

Adli süreç ve kurum açıklaması:

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden mahkeme kararıyla 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Yetkililer, benzer suçlarla mücadelede vatandaşların iş birliğinin ve kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmalarının önemini vurguladı ve soruşturmaların titizlikle devam edeceğini bildirdi.

KÜTAHYA’DA UYUŞTURUCU BİLANÇOSU: 70 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 10 KİŞİ TUTUKLANDI