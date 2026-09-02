Kütahyaspor, Serkan Köse ile gol hattını güçlendirdi

Kütahyaspor transfer hamlesini resmen duyurdu

Kütahyaspor, yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek amacıyla bonservisi Erzurumspor'da bulunan 27 yaşındaki forvet Serkan Köse'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüp yetkilileri, tecrübeli santrforun takımın gol yükünü üstlenmesinden beklenti içinde olduklarını açıkladı.

Transferin detayları:

Resmi açıklamaya göre Serkan Köse, sezon sonuna kadar Kütahyaspor forması giyecek. Oyuncunun bonservisi Erzurumspor'da bulunuyor ve transfer kiralık statüsünde gerçekleşti. Kütahyaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edeceği yeni sezona bu hamleyle giriyor.

Serkan Köse'nin geçen sezon performansı:

Geçtiğimiz sezon Ankaraspor formasıyla öne çıkan Serkan Köse, çıktığı 27 maçta 20 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Bu performans, Kütahyaspor yönetiminin oyuncuyu hücumdaki kilit isimlerden biri olarak görmesinde etkili oldu.

Kütahyaspor teknik ekibi ve yönetimi, Köse'nin gol beklentilerini karşılaması halinde takımın ligdeki rekabet gücünün artacağını düşünüyor. Taraftarlar yeni transferin performansını sezon başlangıcında yakından takip edecek.

NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUP'UN YENİ EKİPLERİNDEN KÜTAHYASPOR, HÜCUM HATTINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR TRANSFERE İMZA ATTI. MAVİ-LACİVERTLİ EKİP, ERZURUMSPOR'DAN 27 YAŞINDAKİ GOLCÜ OYUNCU SERKAN KÖSE'Yİ KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI.