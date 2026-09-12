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Kütüphaneler Kütahya’nın kültürel mirasını nesillere taşıyor

Kütahya protokolü, Mustafa Hakkı Yeşil ve Gülten Dayıoğlu kütüphanelerini ziyaret edip yazma eser koruma ve çocuk okuma programlarını inceledi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kütüphaneler Kütahya’nın kültürel mirasını nesillere taşıyor

Kütüphanelerin kente katkısı görüşüldü:

Kütahya’da gerçekleştirilen incelemede il protokolü, belediye bünyesindeki iki kütüphaneyi ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Vali Musa Işın ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz ile diğer yetkililer hazır bulundu. Heyet, kütüphanelerde yürütülen hizmetler ve kentin kültürel mirasının korunmasına yönelik uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi:

Heyet ilk olarak Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesini gezdi. Kütüphanede bulunan yazma ve nadir eserler, Osmanlıca-Türkçe süreli yayınlar ile koruma altında tutulan kültürel kaynaklar yetkililer tarafından aktarıldı. İnceleme sırasında eserlerin dijitalleştirme, koruma ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çabalar ile koleksiyonun kent tarihine yaptığı katkı vurgulandı.

Gülten Dayıoğlu çocuk kütüphanesi:

İl protokolünün ikinci durağı Gülten Dayıoğlu Çocuk Kütüphanesi oldu. Burada çocuk ve gençlerin okuma alışkanlığı kazanmasına yönelik yürütülen etkinlikler, eğitim programları ve kitap erişimini artırmaya dönük çalışmalar ele alındı. Yetkililer; kütüphanenin çocuklara yönelik atölye, okuma saatleri ve rehberlik faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

Son olarak Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kütüphanelerin geçmişten bugüne taşınan bilgi ve kültür birikiminin gelecek nesillere aktarılmasında kritik rol oynadığını belirterek, Kütahya’nın kültürel mirasını korumaya ve yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

KÜTAHYA’DA KÜTÜPHANELERİN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINDAKİ ROLÜ ELE ALINDI

KÜTAHYA’DA KÜTÜPHANELERİN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINDAKİ ROLÜ ELE ALINDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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