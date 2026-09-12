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Diyarbakır'ın tatları Esenler'e taşınıyor: festivalde 1 ton Çüngüş salçası dağıtılacak

16-20 Eylül'de Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenecek festivalde ziyaretçilere 1 ton Çüngüş salçası ücretsiz dağıtılacak.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Diyarbakır'ın tatları Esenler'e taşınıyor: festivalde 1 ton Çüngüş salçası dağıtılacak

festivalde neler olacak:

İstanbul'da 16-20 Eylül tarihleri arasında Esenler'de düzenlenecek Diyarbakır yöresel ürünler ve ciğer festivalinde bölgenin lezzetleri ve kültürel ürünleri ön plana çıkarılacak. Organizasyonu üstlenen Esenler Çüngüş ve Çermik Köyleri Derneği etkinlik boyunca ziyaretçilere tanıtım amaçlı ürünler sunacak.

Festival alanında katılımcılara 1 ton coğrafi tescilli Çermik biberi ve 1 ton Çüngüş salçası ücretsiz dağıtılacak. Ziyaretçiler ayrıca Diyarbakır ciğer kebabını tadabilecek ve bölgeye ait yöresel ürünleri yakından görme fırsatı bulacak.

katılımcılar ve konserler:

Etkinlik programında ilahi ezgi sanatçısı Abdurrahman Önül ile Diyarbakır yöresine ait yöresel sanatçılar sahne alacak ve ücretsiz konserler düzenlenecek. Program, hem tanıtıma hem de kültürel paylaşıma odaklanacak şekilde planlandı.

Festival komitesi sözcüsü Hidayet Deniz, Diyarbakır lezzetlerini tatmak isteyen herkesi Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenecek etkinliğe davet etti. Organizasyon, ilçelerin tanıtımı ve yöresel ürünlerin bilinirliğinin artırılması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Beş gün sürecek festival boyunca ziyaretçiler hem coğrafi tescilli ürünleri deneyimleme hem de bölge müziği ve mutfağını tanıma imkânı bulacak. Etkinlik, bölgesel üretimin teşvik edilmesi ve kültürel bağların güçlendirilmesi hedefiyle gerçekleştiriliyor.

TESCİLLİ ÇÜNGÜŞ SALÇASI

TESCİLLİ ÇÜNGÜŞ SALÇASI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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