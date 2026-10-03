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Staj ve çıraklık mağdurlarının sesi: TBMM'de araştırma önergesiyle hak arayışı

Kılıçdaroğlu, staj ve çıraklık mağdurları için TBMM'ye araştırma önergesi verileceğini açıkladı; iş kazalarında hakların teslim edilmesini talep etti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 18:41

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EDİTÖR: Caner Şahin

Staj ve çıraklık mağdurlarının sesi: TBMM'de araştırma önergesiyle hak arayışı

CHP lideri mağdurlarla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Milli Bilinç Güçlü Türkiye, Hakkını Alan Emekçi" programının ikinci buluşmasında staj ve çıraklık mağdurlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, gençlerin işyerlerinde yaşadığı hak kayıpları ve iş kazalarının takip edileceği bir sürecin başlatılacağı duyuruldu.

TBMM'ye araştırma önergesi hazırlanıyor:

Kılıçdaroğlu, mağdurların başvuruları ve yaşanan örnekler ışığında TBMM'ye araştırma önergesi verileceğini belirtti. "Araştırma önergesine nelerin girmesi gerekiyorsa, iş kazaları olduğu, ne kadar olduğu, hak talebiniz için bugüne kadar yaptığınız mücadeleler var" diyerek önergenin içeriğinin doğrudan mağdurlar tarafından doldurulmasını istedi.

sorunların görünür kılınması ve siyaset sorumluluğu:

Kılıçdaroğlu, sorunların çözümü için siyaset kurumunun üzerine düşen sorumluluğu vurguladı. "40 yıldır çözülemiyorsa kabahat sizde değil, siyaset kurumunda birinci sorumlu odur" sözleriyle, süreklilik gösteren ihlallerin siyasi irade ve hukuki düzenlemelerle ele alınması gerektiğini söyledi.

Genel başkan ayrıca, Anayasa düzeyinde tartışılması gereken hükümlere dikkati çekerek, "Anayasada değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen bir hüküm varsa bu ülkenin hukuk sisteminde, bunun görülmesi lazım" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, akademik ve farklı çevrelerin de konuyu gündeme taşımasının önemine işaret etti.

Toplantının mesajı, mağdurların deneyimlerinin kayıt altına alınması ve hak arama süreçlerinin TBMM gündemine taşınması oldu. Kılıçdaroğlu, sözlerini "sizlerin TBMM’deki sözcüleriniz olacağız" diyerek sonlandırdı ve genç işçilerin, stajyerlerin ve çırakların iş kazalarında haklarının teslim edilmesinin birincil öncelik olduğunu bir kez daha vurguladı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARIYLA...

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARIYLA İLGİLİ, "EĞER İŞ YERİNDE BİR GENÇ KAZA GEÇİRİYORSA, ONUN HAKKI TESLİM EDİLMİYORSA BİR SORUN VAR DEMEKTİR" DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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