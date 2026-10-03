Yeni şehir hastanesiyle Şanlıurfa'nın sağlık altyapısı güçlendi

Şanlıurfa'da büyük açılış: Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende açılışı yapılan 2 bin yatak kapasiteli Şanlıurfa şehir hastanesi, bölgenin sağlık hizmetlerindeki dönüşümünün yeni halkası olarak tanıtıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuşmasında son 25 yılda yürütülen altyapı yatırımlarına ve özellikle son iki yıldaki koruyucu sağlık uygulamalarına dikkat çekti.

Yapısal yatırımlar ve kapasite artışı:

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı liderliğinde sağlık altyapısının baştan aşağı yenilendiğini belirterek toplam yatak kapasitesinin 271 binin üzerine çıktığını söyledi. Şanlıurfa'ya 2002'den bu yana 22 yeni hastane ve 110 yeni sağlık merkezi kazandırıldığını, hekim sayısının 3 katına, uzman hekim sayısının 4 katına, ebe ve hemşire sayısının ise 6 katına çıkarıldığını aktardı.

Bakan ayrıca yalnızca son iki yılda Şanlıurfa'ya 2 bin 128 hekim ve 3 bin 450 sağlık personeli kazandırıldığını, Siverek ve Viranşehir'de 200'er, Harran'da 100 yataklı hastanelerin yıl sonundan itibaren hizmete başlayacağını ve 16 yeni sağlık tesisinin daha şehre kazandırılacağını ifade etti.

Erken teşhis ve koruyan sağlık:

Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin yalnızca hastalığı tedavi etmek değil, hastalığı ortaya çıkmadan önce önlemek üzerine kurulu olması gerektiğini vurguladı. Bakan, 'Bizim için sağlık insanımızın hastalıktan sonra hastaneye gelmesinden çok hastaneye gelmesini beklemeden önce vatandaşımızın yanında olmaktır' diyerek erken teşhis uygulamalarının önemine dikkat çekti.

Konuşmada paylaşılan rakamlara göre son iki yılda 44 milyon vatandaşın kronik hastalık kontrolleri gerçekleştirildi ve yaklaşık 13 milyon vatandaşın hastalıkları erken aşamada tespit edilip tedavileri uygulandı. Memişoğlu, düzenli tansiyon ve şeker takibi, zamanında kanser taramaları, gebelik takibi ve çocuk sağlık izlemlerinin koruyan sağlık anlayışının temelini oluşturduğunu belirtti.

Bakan ayrıca bireysel sorumluluk çağrısı yaparak sigara bırakma, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi ve 'Türkiye yüzyılında sağlıklı Türkiye olacağız' mesajını yineledi.

Üreten sağlık vizyonu:

Sağlıkta üretime yönelik vizyonunu da aktaran Memişoğlu, ihtiyaç duyulan ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık teknolojilerinin yurtiçinde geliştirilip üretilmesinin hedeflendiğini belirtti. 'Bilim insanımız geliştirecek, mühendisimiz üretecek, insanımız şifa bulacak' sözleriyle bu yaklaşımı özetledi.

Bakan, geçen hafta Amerika'da Türkiye'nin sağlık sistemini ve altyapısını paylaştıklarını, TEKNOFEST ruhuyla Şanlıurfa'da teknoloji ve üretim heyecanını yaşadıklarını söyledi. Sağlık alanında fikir ve proje sahibi olan herkesi bu büyük yolculuğa davet ederek birlikte üretme çağrısında bulundu.

Hastanenin teknik özellikleri ve kapanış:

Memişoğlu, yeni hastaneyi 'bir sağlık şaheseri' olarak nitelendirerek tesisin özelliklerini aktardı: 2 bin yatak, bin 101 yatak izolatörü, 61 ameliyathane ve 564 yoğun bakım kapasitesi. İnşaat sürecine katkı sunan müteahhitten işçiye, mühendisinden mimarına teşekkür ederek hekimlere ve sağlık personeline başarı dileklerini iletti.

Konuşma, şehir ve bölge sağlık hizmetlerine katkı sağlaması temennisiyle sonlandı; Memişoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği için şükranlarını sundu ve Şanlıurfa şehir hastanesinin şehre, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: “SON İKİ YILDA YAKLAŞIK 13 MİLYON VATANDAŞIMIZIN HASTALIKLARINI ERKEN AŞAMADA TESPİT ETTİK”