Olayın ortaya çıkışı:

Türkiye merkezli, bünyesinde çok sayıda fast food markası bulunduran bir şirketin Kuzey Kıbrıs’taki operasyonları üzerinden 100 milyon lira tutarında bir dolandırıcılık iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Şirketin yaptığı iç incelemede, gönderilen ödeme evraklarının sahte olduğu ve bu belgelerle merkezden kuzey kıbrıs’a milyonlarca lira gönderildiğinin tespit edilmesi üzerine hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ihbarda bulunuldu.

Şirket tarafından şubat ayında Kuzey Kıbrıs’a yönetici olarak gönderilen Batuhan D. (36), mart ayında iddiaya göre sahte ödeme belgeleri düzenleyerek merkezden ödeme aldırdı. Yapılan ön incelemede bu belgelerle merkezden olmayan hizmetler için toplam 100 milyon lira ödeme yapıldığı belirlendi.

Paravan şirket ve para akışı:

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, ödemelerin Türkiye’de daha önceden kurulan üç paravan şirket aracılığıyla dolaştırıldığı belirlendi. Şüpheliler arasında adı geçen Emre G. ve Emre A. üzerinden paraların Türkiye’deki üç paravan şirkete aktarılıp, buradan aile yakınlarının hesaplarına defalarca aktarılarak izlerin kaybettirilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

Soruşturma bulgularına göre söz konusu paranın yaklaşık 70 milyon lirası Kuzey Kıbrıs’a, Batuhan D.’ye geri gönderildi; bir kısmı şüphelilere komisyon olarak ödenirken, yaklaşık 20 milyon lira hacizli borçların kapatılmasında kullanıldı. Ayrıca Batuhan D.’nin yaklaşık 14 milyon lirayı Türkiye’de yasal faaliyet gösteren bazı bahis sitelerinde harcadığı tespit edildi.

Operasyon ve gözaltılar:

Şirketin ihbarı üzerine yapılan teknik ve fiziki takiplerde para transferlerinin gerçekleştirildiği hesap hareketleri ve şüphelilerin adresleri belirlendi. İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Hatay, Siirt ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, 6’sı kadın olmak üzere 10 şüpheli adliyeye sevk edildi; bir şüphelinin Hatay’da olduğu, Batuhan D.’nin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tutuklu bulunduğu bildirildi.

Soruşturma sürüyor ve olayla ilgili teknik incelemeler ile banka kayıtlarının detaylı çözümlemesi devam ediyor. Yetkililer, paranın izini sürme ve dolandırıcılık şemasının tüm boyutlarını açığa çıkarma yönündeki çalışmalarını sürdürüyor.

BÜNYESİNDE ÇOK SAYIDA FAST FOOD MARKASI BULUNDURAN BİR ŞİRKETİN KUZEY KIBRIS'TAKİ OPERASYONLARI ÜZERİNDEN 100 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK YAPILDIĞI İDDİASINA İLİŞKİN DÜZENLENEN OPERASYONDA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.